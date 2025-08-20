Capturan a dos fiscales del MP por presunto incumplimiento de deberes y denegación de justicia

Justicia

Capturan a dos fiscales del MP por presunto incumplimiento de deberes y denegación de justicia

La PNC reportó que en Huehuetenango capturó a dos fiscales del MP señalados de cometer ilícitos.

Investigadores durante la diligencia en la que capturaron a dos fiscales del MP en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes de la Sección de Asuntos Internos de la Inspectoría General dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión contra dos fiscales del Ministerio Público (MP).

Según la PNC, los detenidos son la agente fiscal Liliana “N” y el auxiliar fiscal Rudy “N”, capturados en Huehuetenango la noche del martes 19 de agosto.

Ambos son requeridos por un Juzgado de Instancia Penal de la ciudad de Guatemala por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia, con fecha 17 de agosto recién pasado, añadió la PNC.

“Se trata de un caso en el que la víctima fue un niño de 9 años, quien falleció a consecuencia de un atropellamiento, precisamente por la detenida, mientras que el otro no cumplió con las responsabilidades legales que debía asumir respecto del caso”, afirmó la institución.

Capturan a padre e hijo

En otro caso, la PNC informó que, en el kilómetro 105 de la ruta al Atlántico, caserío San Agustín, municipio de Acasaguastlán, El Progreso, fueron capturados Cristian “N”, de 44 años, y su hijo Ángel “N”, de 26.

Añadió que ambos son señalados por el delito de estafa propia; la orden fue girada por un juzgado de Santa Rosa.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Huehuetenango Incumplimiento de deberes Ministerio Público 
