Vecinos pretendían vapulear a hombre señalado de intentar abusar de una niña en la colonia La Reformita

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 8 de diciembre que, en la colonia La Reformita, zona 12, agentes de la Comisaría 14 reportaron la detención de Federico “N”, de 42 años.

Según la PNC, el ahora capturado era retenido por un grupo de vecinos que pretendía vapulearlo, luego de supuestamente descubrirlo cuando intentaba abusar sexualmente de una niña de 12 años que realizaba oficios domésticos en una vivienda vecina.

Los inquilinos entregaron a este individuo, quien, tras verificar su identidad en la base de datos, se estableció que tenía una orden de captura por el delito de violación con agravación de la pena, emitida el 28 de marzo del 2025, añadió la PNC.

La captura fue ordenada por el juzgado de turno de competencia específica para conocer delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes del departamento de Guatemala.

De acuerdo con la investigación preliminar, este sujeto estaría implicado en otros casos de abusos sexuales contra mujeres y posiblemente menores de edad.

La investigación del caso continúa, indicó la PNC.

