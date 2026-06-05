Vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles recupera su libertad tras anularse orden de captura por la muerte de su esposo

El juez Ulises Ixcot Xicará, del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, en audiencia efectuada el jueves 4 de junio, decidió inhibirse de conocer el caso contra Gladis Jeanette Castro García, vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles, quien fue capturada el pasado 23 de mayo por su presunta responsabilidad en la muerte de su esposo, de origen jordano, ocurrida en el 2017.

El juez también dejó sin efecto la orden de aprehensión emitida en enero del 2026 dentro del proceso, por lo que Castro García recuperó su libertad.

Tras la resolución judicial, el Ministerio Público informó que ya solicitó una nueva orden de captura, la cual se encuentra en trámite.

Según información de la Policía Nacional Civil, la vicecónsul arribó al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. La orden de captura fue girada por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal.

El hecho

El 9 de septiembre del 2017, en una vivienda ubicada en el cantón Victoria, Malacatán, San Marcos, se reportó un accidente doméstico en el que perdió la vida Mohammad Hashem Suleiman, de origen jordano.

Fue localizado sin vida en su vivienda. Inicialmente se informó que habría resbalado en el jardín y que, a consecuencia del golpe sufrido, habría perdido la vida, según se informó en esa ocasión.

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Al lugar habría llegado un médico particular, quien habría certificado la muerte del ciudadano jordano. La supuesta diligencia no fue realizada por las autoridades correspondientes. A los investigadores del Ministerio Público no se les permitió ingresar en la vivienda para efectuar las diligencias respectivas, según la investigación.

Familiares de Suleiman, durante el velatorio, se percataron de una herida presuntamente causada por bala, por lo que denunciaron el hecho. Un examen forense habría corroborado esa circunstancia, por lo que se inició la investigación correspondiente.

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