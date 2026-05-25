Quién es la vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles detenida por la muerte de su conviviente en 2017

El pasado 23 de mayo, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Gladis “N”, luego de ser deportada de EE. UU., acusada del delito de parricidio.

Posteriormente, mediante información del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), se conoció que la mujer, señalada de asesinar a su conviviente en el 2017, era una de las vicecónsules en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles.

De hecho, en la página oficial del Minex aún figura el cargo de la detenida, identificada allí como Gladis Jeanette Castro García.

La Cancillería reconoció posteriormente que Castro se desempeñaba en la institución y que su regreso al país se produjo en el marco de un permiso laboral solicitado por ella.

La institución aclaró que no tenía conocimiento de los hechos que se le imputan a la mujer e indicó que estos ocurrieron antes de su contratación, efectuada en el 2024.

La mujer también es señalada del delito de obstaculización a la acción penal. La orden de captura fue emitida el 16 de enero del 2026.

La capturada es requerida por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada, según una orden de captura emitida el 16 de enero del presente año.



Las investigaciones señalan que el 9 de septiembre de 2017, en un inmueble ubicado en el cantón pic.twitter.com/QaXJXPGBlK — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 23, 2026

Información de la Interpol indica que la mujer tiene 40 años. Nació el 11 de septiembre de 1985 y es originaria de Malacatán, San Marcos.

La muerte de su conviviente ocurrió el 9 de septiembre del 2017, en el cantón Victoria, Malacatán, San Marcos. La víctima, identificada como Mohammad Hashem Suleiman Arabiat, falleció luego de golpearse la cabeza contra unas piedras mientras podaba plantas.

La pareja tenía solo ocho días de haber contraído matrimonio. El cuerpo de Arabiat fue trasladado a la mezquita de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. En ese momento, los familiares se percataron de que el hombre tenía heridas de arma de fuego.

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