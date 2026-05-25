¿Cómo evitaron la explosión? Qué hicieron los bomberos para atender la fuga de un tanque químico en California

El pasado 24 de mayo, las autoridades del estado de California evacuaron a más de 50 mil personas debido a la amenaza de explosión por la fuga de químicos registrada en un tanque.

Los hechos ocurrieron el domingo último, cuando las autoridades reportaron una fuga química en un tanque de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, ubicada en las afueras de Los Ángeles.

Los cuerpos de socorro, en especial la Autoridad de Bomberos del condado de Orange, atendieron la emergencia y señalaron que lograron desactivar la amenaza de explosión del tanque.

También brindaron más detalles del operativo y explicaron que los trabajos fueron “a contrarreloj” para estabilizar la temperatura y la presión del tanque.

El depósito contenía aproximadamente siete mil galones (más de 26 mil 500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido inflamable utilizado en la elaboración de plásticos.

NEW: California just secured a Presidential Emergency Declaration for the Garden Grove hazmat incident.



Working closely with local responders, the state has moved aggressively to protect residents in the impacted area.



This morning, @OCFireAuthority announced that the risk of a… pic.twitter.com/qN2vR2Euni — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 25, 2026

Las autoridades indicaron que el proceso de estabilización del tanque era complicado, debido a que el químico generaba su propio calor “de manera incontrolable”.

About 50,000 residents remain under evacuation orders after a toxic chemical leak at the GKN Aerospace Transparency Systems facility in Garden Grove. The incident began Thursday afternoon when a 34,000‑gallon tank of methyl methacrylate overheated and began venting vapors.… pic.twitter.com/g55tuoJPsG — KTLA (@KTLA) May 25, 2026

Por este incidente, la Fiscalía del condado de Orange anunció una investigación para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.

Además, varios residentes demandaron a la empresa GKN y la señalaron de negligencia.

De forma preliminar, no se reportan personas afectadas por el químico ni fallecidos.

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