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¿Cómo evitaron la explosión? Qué hicieron los bomberos para atender la fuga de un tanque químico en California
Más de 50 mil personas fueron evacuadas luego de que se alertara de una amenaza de explosión debido a un tanque químico en California.
Maquinaria pesada se utiliza para ayudar en las labores de contención tras una fuga química de un gran tanque de almacenamiento en las instalaciones de GKN Aerospace en Garden Grove, California, EE. UU., el 23 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 24 de mayo, las autoridades del estado de California evacuaron a más de 50 mil personas debido a la amenaza de explosión por la fuga de químicos registrada en un tanque.
Los hechos ocurrieron el domingo último, cuando las autoridades reportaron una fuga química en un tanque de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, ubicada en las afueras de Los Ángeles.
Los cuerpos de socorro, en especial la Autoridad de Bomberos del condado de Orange, atendieron la emergencia y señalaron que lograron desactivar la amenaza de explosión del tanque.
También brindaron más detalles del operativo y explicaron que los trabajos fueron “a contrarreloj” para estabilizar la temperatura y la presión del tanque.
El depósito contenía aproximadamente siete mil galones (más de 26 mil 500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido inflamable utilizado en la elaboración de plásticos.
Las autoridades indicaron que el proceso de estabilización del tanque era complicado, debido a que el químico generaba su propio calor “de manera incontrolable”.
Por este incidente, la Fiscalía del condado de Orange anunció una investigación para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.
Además, varios residentes demandaron a la empresa GKN y la señalaron de negligencia.
De forma preliminar, no se reportan personas afectadas por el químico ni fallecidos.
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