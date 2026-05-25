Vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles es la mujer capturada por la muerte de su esposo jordano en Malacatán

El 23 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en las oficinas de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13, policías de Interpol capturaron a Gladis “N”, de 40 años, quien arribó en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

Según la PNC, la capturada es requerida por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada, según una orden de captura emitida el 16 de enero del 2026.

De acuerdo con las investigaciones, el 9 de septiembre del 2017, en un inmueble en el cantón Victoria, municipio de Malacatán, San Marcos, presuntamente habría dado muerte a su conviviente, de 37 años y de religión musulmana.

La muerte, que inicialmente fue reportada como un accidente doméstico, terminó convirtiéndose en una investigación criminal, añadió la PNC.

Tras la captura, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que tuvo conocimiento del arresto de la ciudadana guatemalteca a su arribo al país, procedente de Estados Unidos.

“La funcionaria se desempeña como uno de los vicecónsules en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, y retornó al país durante un permiso laboral”, afirmó el Minex.

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“La Cancillería no tenía conocimiento de los hechos que se le imputan, los cuales, según las acusaciones, habrían ocurrido antes de su contratación en agosto del 2024. Asimismo, al momento de su designación no registraba antecedentes penales ni policiacos”, aseguró el Minex.

Agregó: “Se conoce, por los medios de comunicación, que el caso cuenta con una orden de detención internacional emitida en el 2026”.

Afirmó que la Cancillería es respetuosa de los procesos correspondientes y colaborará con las autoridades competentes en lo que sea requerido.

Qué más ha informado la PNC

La PNC amplió que, según la versión presentada por Gladis “N”, el hombre murió tras caer mientras podaba plantas en el patio de su vivienda y golpearse la cabeza contra unas piedras.

Para respaldar esa versión, un médico particular acudió al inmueble, confirmó el fallecimiento y emitió un certificado médico, según la PNC.

Sin embargo, durante las ceremonias religiosas efectuadas en la capital, familiares de la víctima aseguraron que el cuerpo presentaba posibles heridas de arma de fuego, lo que contradice o pone en duda la hipótesis de un accidente.

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