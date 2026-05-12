Peritajes definirán seguimiento en caso de adolescente de 15 años señalado de herir a cuatro familiares en Villa Nueva

Guatemala

Peritajes definirán seguimiento en caso de adolescente de 15 años señalado de herir a cuatro familiares en Villa Nueva

El Ministerio Público informó que el caso del adolescente señalado de herir con arma blanca a cuatro familiares sigue bajo investigación; parientes afirmaron que padecía trastornos mentales.

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Paramédicos atienden a familiares heridos tras ataque con arma blanca en vivienda de Villa Nueva durante la madrugada del 10 de mayo.

Bomberos y paramédicos atendieron a cuatro personas heridas con arma blanca dentro de una vivienda en la colonia Monte María III, Villa Nueva, la madrugada del 10 de mayo. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

El Ministerio Público (MP) informó que un adolescente de 15 años fue ligado a proceso por los delitos de femicidio en grado de tentativa y parricidio en grado de tentativa, luego de un hecho ocurrido en una vivienda de la colonia Monte María III, en la zona 12 de Villa Nueva.

De acuerdo con la información preliminar, el caso continúa en etapa de investigación y aún está pendiente definir qué fiscalía especializada asumirá el seguimiento del expediente.

Las autoridades señalaron que fueron solicitados distintos peritajes, entre ellos evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, con el objetivo de establecer posibles factores relacionados con el hecho.

Según el reporte policial, el incidente ocurrió durante la madrugada del 10 de mayo, alrededor de las 2 horas. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados sobre varias personas heridas con arma blanca dentro de una residencia ubicada en la 9a avenida 47-11 de la referida colonia.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a cuatro integrantes de una familia con diferentes lesiones y a un adolescente que había sido reducido por uno de sus parientes.

Una de las personas presentes indicó a las autoridades que el menor presuntamente padecía trastornos mentales, extremo que ahora forma parte de las diligencias que deberán ser verificadas mediante evaluaciones especializadas ordenadas por el MP.

Paramédicos y bomberos municipales atienden a personas heridas tras incidente ocurrido en una vivienda de Villa Nueva.
Paramédicos brindaron asistencia a los heridos y coordinaron su traslado hacia un centro asistencial tras el ataque registrado en la colonia Monte María III, en Villa Nueva.

Entre los heridos figura un hombre de 48 años con una herida en el cuello; una mujer de 43 años con lesiones en la pierna derecha; una niña de 11 años con heridas en la espalda, laceraciones y complicaciones pulmonares; así como una mujer de 79 años con una herida penetrante en el abdomen.

Los afectados fueron trasladados por unidades de los Bomberos Municipales hacia el Sanatorio La Paz, ubicado en la zona 11 capitalina, donde quedaron internados bajo observación médica. El diagnóstico preliminar fue emitido por el médico de turno del centro asistencial.

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El adolescente quedó a disposición del Juzgado de Paz de Villa Nueva y posteriormente fue ligado a proceso.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer los elementos que serán incorporados al proceso judicial.

Lea también: Huellas, armas y uniformes iguales a los de la PNC: las pruebas del MP por secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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