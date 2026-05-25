PNC arresta en zona 1 a alias “Skate” con nueve órdenes de captura

Justicia

PNC arresta en zona 1 a alias “Skate” con nueve órdenes de captura

Una verificación realizada con el dispositivo MI-3 permitió a la PNC identificar y capturar en la zona 1 de la capital a un hombre buscado por al menos cinco juzgados por casos de extorsión, estafa y lavado de dinero.

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Captura Skate Patineta nueve ordenes extorsionista zona 1

La captura de un presunto extorsionista con nueve órdenes pendientes movilizó a la PNC en la zona 1 capitalina, donde fue detenido un hombre requerido por juzgados de Guatemala, Mixco, Huehuetenango y Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC).

La Policía Nacional Civil arrestó en la 7a. avenida y 20 calle, zona 1 de Guatemala, a un sospechoso de extorsión que acumulaba nueve órdenes de captura.

El detenido fue identificado como Ángel “N”, alias Skate o Patineta, señalado de extorsión, casos especiales de estafa y lavado de dinero.

La PNC explicó que los agentes verificaron su identidad mediante el dispositivo MI-3 y establecieron que era requerido por al menos cinco juzgados.

Siete de las órdenes de aprehensión eran por extorsión, giradas por juzgados de Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala y Mixco, entre el 2023 y el 2026.

EN ESTE MOMENTO

AME1863. SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ (GUATEMALA), 14/05/2026.- Una indígena de la etnia maya recoge agua durante una ceremonia ancestral en la laguna de Chicabal este jueves, en San Martín Sacatepéquez (Guatemala). El misticismo y la necesidad se volvieron a congregar en las aguas sagradas de una laguna situada a dos mil metros de altitud en un volcán en Guatemala, donde cientos de indígenas de la etnia maya celebraron su ancestral ceremonia para combatir la sequía que afecta a sus cultivos. EFE/ Alex Cruz

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Agentes de la comisaría 12 resguardan la vivienda abandonada en la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, donde fueron capturados dos presuntos integrantes del Barrio 18 durante un operativo policial. (Foto Prensa Libre: PNC)

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También es requerido por casos especiales de estafa por un juzgado de Sacatepéquez desde el 2025.

Desde el 2023, un juzgado de Guatemala lo requiere por lavado de dinero y otros activos.

Otras capturas

En San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, una mujer de 28 años fue arrestada, requerida por un juzgado de Quetzaltenango desde febrero.

En la zona 2 de Quetzaltenango, Erick “N” fue aprehendido por caso especial de estafa y estafa propia, a solicitud de juzgados de Sololá y Alta Verapaz.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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