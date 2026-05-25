PNC arresta en zona 1 a alias “Skate” con nueve órdenes de captura

La Policía Nacional Civil arrestó en la 7a. avenida y 20 calle, zona 1 de Guatemala, a un sospechoso de extorsión que acumulaba nueve órdenes de captura.

El detenido fue identificado como Ángel “N”, alias Skate o Patineta, señalado de extorsión, casos especiales de estafa y lavado de dinero.

La PNC explicó que los agentes verificaron su identidad mediante el dispositivo MI-3 y establecieron que era requerido por al menos cinco juzgados.

Siete de las órdenes de aprehensión eran por extorsión, giradas por juzgados de Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala y Mixco, entre el 2023 y el 2026.

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También es requerido por casos especiales de estafa por un juzgado de Sacatepéquez desde el 2025.

Desde el 2023, un juzgado de Guatemala lo requiere por lavado de dinero y otros activos.

Otras capturas

En San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, una mujer de 28 años fue arrestada, requerida por un juzgado de Quetzaltenango desde febrero.

En la zona 2 de Quetzaltenango, Erick “N” fue aprehendido por caso especial de estafa y estafa propia, a solicitud de juzgados de Sololá y Alta Verapaz.

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