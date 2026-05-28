Víctima delata a tres presuntos responsables de asaltar a los trabajadores de un pinchazo y una tienda en Escuintla

Tres hombres fueron capturados en el kilómetro 80 de la ruta CA-2, en Siquinalá, Escuintla, por ser los presuntos responsables de asaltar a trabajadores de un pinchazo y una tienda del sector, informó este jueves 28 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, los detenidos fueron identificados como José “N”, de 40 años; Sergio “N”, de 35, y Óscar “N”, de 22.

Los presuntos delincuentes se movilizaban en un automóvil en el que intentaban huir después de cometer los asaltos, añadió el informe policial.

La PNC indicó que una de las víctimas alertó de inmediato a un grupo de agentes, lo que permitió montar un operativo para localizar a los presuntos responsables.

A los capturados les decomisaron seis celulares que presuntamente pertenecían a las víctimas.

También les incautaron una pistola calibre 9 milímetros y 10 “colmillos” con cocaína.

El arma de fuego era ocultada en un compartimiento detrás de la pantalla del radio del automóvil, presuntamente para evitar ser detectada.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar si están vinculados con otros hechos delictivos en Escuintla, indicó la PNC.

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