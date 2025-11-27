Víctima se defiende de asaltantes en zona 1; uno muere al ser trasladado al hospital

Justicia

Víctima se defiende de asaltantes en zona 1; uno muere al ser trasladado al hospital

La PNC informó que dos sujetos intentaron asaltar a una persona con un arma de juguete; uno fue capturado y el otro murió.

|

time-clock

Brayan “N”, señalado de intento asalto en la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la Comisaría 11 capturaron a Brayan “N”, de 29 años, señalado de participar en un intento de asalto ocurrido en la 8a. avenida y 13 calle de la zona 1, momentos después murió su presunto cómplice.

De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 26 de noviembre, dos hombres que se movilizaban en la motocicleta roja M-257KXQ intentaron despojar de sus pertenencias a una persona y utilizaron una pistola de juguete.

“La víctima del asalto respondió en defensa propia con un arma de fuego real, hiriendo a uno de los asaltantes, quien murió durante el traslado a un centro asistencial”, afirmó la PNC.

Durante el seguimiento al hecho, los agentes interceptaron al ahora detenido cuando intentaba huir en la motocicleta mencionada.

EN ESTE MOMENTO

carreteras 4 construcción infraestructura

Competitividad Local 2025: Los municipios mejor posicionados y en cinco años cuáles avanzaron

Right
Fátima Bosch posa junto a Raúl Rocha tras su nombramiento en Miss Universo, mientras el copropietario rechaza acusaciones de fraude y anuncia acciones legales

Raúl Rocha Cantú: el nexo del dueño de Miss Universo con exfuncionarios de Guatemala y el escándalo por narco

Right

“Fue reducido al orden y posteriormente puesto a disposición del juzgado correspondiente”, añadió el informe policial.

Para ver más: Video muestra cuando ocupante de picop repele ataque y mata a motorista en La Florida, zona 19

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asaltos Violencia en Guatemala Zona 1 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS