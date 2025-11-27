Víctima se defiende de asaltantes en zona 1; uno muere al ser trasladado al hospital

Policías de la Comisaría 11 capturaron a Brayan “N”, de 29 años, señalado de participar en un intento de asalto ocurrido en la 8a. avenida y 13 calle de la zona 1, momentos después murió su presunto cómplice.

De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), el miércoles 26 de noviembre, dos hombres que se movilizaban en la motocicleta roja M-257KXQ intentaron despojar de sus pertenencias a una persona y utilizaron una pistola de juguete.

“La víctima del asalto respondió en defensa propia con un arma de fuego real, hiriendo a uno de los asaltantes, quien murió durante el traslado a un centro asistencial”, afirmó la PNC.

Durante el seguimiento al hecho, los agentes interceptaron al ahora detenido cuando intentaba huir en la motocicleta mencionada.

“Fue reducido al orden y posteriormente puesto a disposición del juzgado correspondiente”, añadió el informe policial.

