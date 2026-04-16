Video revela cómo fue el robo de medicamentos en Hospital Infantil de Izabal

El Ministerio de Salud compartió este jueves 16 de abril un video que revela cómo ocurre el robo de medicamentos en el Hospital Infantil Elisa Martínez, en Puerto Barrios, Izabal.

Según la cartera, la medicina sustraída está valorada en Q165 mil 481.

Destacó que el video hace público un nuevo caso de corrupción, el cual fue documentado y se trata de la sustracción de medicamentos.

El video documenta cómo un grupo de personas extrae las cajas, las cuales colocan en la puerta de ingreso de la bodega.

Luego las trasladan al área de Farmacia; posteriormente, por la noche, las llevan al baúl de un automóvil.

El Ministerio de Salud afirmó que identificó patrones conductuales para la sustracción, de manera coordinada entre personal interno y de seguridad.

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Remarcó que, en su mayoría, los medicamentos sustraídos son para atender a la población infantil.

Salud afirmó que ya denunció ante la autoridad correspondiente a los implicados en el robo de los medicamentos.

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