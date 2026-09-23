Videos, fotos y mensajes: las pruebas del MP sobre cómo ingresaban a adolescentes a cárceles para explotarlas sexualmente

Videos, fotografías, seguimientos, declaraciones de víctimas y datos extraídos de teléfonos forman parte de las pruebas con las que el Ministerio Público (MP) reconstruyó cómo adolescentes eran trasladadas e ingresadas a centros carcelarios para ser explotadas sexualmente y posteriormente reclutadas por el Barrio 18.

Los detalles de la investigación fueron expuestos durante la audiencia contra Brayan Inés Gámez Reyes, conocido como Pulga, y Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, Mango, a quienes la Fiscalía contra la Trata de Personas vincula con la clica Solo Raperos del Barrio 18.

Según la imputación, la estructura trasladaba a adolescentes de la colonia El Limón y sectores cercanos de la zona 18, hasta la cárcel de Fraijanes 2. Para conseguir que ingresaran, se habrían utilizado partidas de nacimiento de otras niñas y bajo la excusa que eran parientes de los reos.

La Fiscalía documentó traslados de las menores de edad, el 12 de marzo, 5, 6 y 7 de abril y 5 de mayo del 2023. La investigación también señala a Alis María Montenegro Ibáñez como cabecilla de la estructura dedicada a al traslado de las adolescentes y enlace con integrantes del Barrio 18 privados de libertad.

Las adolescentes recibían ofrecimientos de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con los reclusos, según la investigación. El MP, sostiene que la víctimas eran obligadas a incorporarse a la pandilla y se les indicaba que serían parejas sentimentales de cabecillas de la estructura.

Certificados falsos dificultaron identificar a las víctimas

Uno de los elementos señalados durante la audiencia fue el uso de documentos ajenos o falsos para permitir el ingreso de las adolescentes a los centros carcelarios.

“Dentro de los informes de investigación primarios, las víctimas no logran ser identificadas ya que se utilizan certificados falsos. Posteriormente, el informe del año 2025 logra identificar a las víctimas plenamente, ya que esta forma de engaño utilizado por los reclusos es para evadir a los guardias del Sistema Penitenciario y que no dejen ninguna huella de quiénes realmente fueron las víctimas que ingresaron al centro carcelario”, afirmó el fiscal.

De acuerdo con el MP, este mecanismo dificultó inicialmente establecer la identidad real de las adolescentes que ingresaron a prisión.

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Videos y seguimientos documentaron los traslados

Para reconstruir los movimientos de las adolescentes e indetificarlas, los investigadores llevaron a cabo vigilancias a Alis Montenegro, y obtuvieron videos y fotografías de los lugares y vehículos relacionados con los traslados.

Estos medios de investigación permitieron al MP documentar el desplazamiento de las víctimas hacia los centros carcelarios y establecer quiénes presuntamente intervenían en los recorridos.

Una de las adolescentes declaró en el 2024 sobre los hechos ocurridos el 12 de marzo del 2023. Su testimonio permitió a los investigadores reconstruir la forma en que habría sido captada, trasladada e ingresada al centro carcelario.

El MP también presentó declaraciones de otras víctimas, evaluaciones médicas e informes de trabajo social.

“De igual forma, la declaración testimonial de la víctima menor de edad, quien reconoce a los dos acusados como personas a quienes estaban siendo trasladadas las víctimas para la investigación sexual y para el reclutamiento de personas menores de edad. También se cuenta con el peritaje de evaluación médico, el informe de trabajo, en la residencia de las víctimas, los informes del sistema alerta de las alertas de las dos víctimas”, agregó.

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El papel atribuido a Alis Montenegro

La investigación también señala a Montenegro Ibáñez como uno de los enlaces utilizados para trasladar a las adolescentes hasta los centros carcelarios.

Montenegro Ibáñez ya fue ligada a proceso dentro del caso Adolescentes en Peligro por trata de personas en la modalidad de explotación sexual y reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados.

En mayo del 2024, el MP informó que 42 personas habían sido ligadas a proceso: 23 guardias del Sistema Penitenciario, un agente de la Policía Nacional Civil, ocho particulares, tres adolescentes y siete pandilleros privados de libertad.

Gámez Reyes figuraba entre esos siete privados de libertad y en esa etapa fue ligado a proceso por asesinato y asociación ilícita.

Ahora, el MP le imputa trata de personas en la modalidad de explotación sexual. A Ojeda Valenzuela lo señala por trata de personas en las modalidades de explotación sexual y reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados. Ambos son sindicados, además, de asociación ilícita.