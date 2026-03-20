Videos permiten detención de sospechoso de haber matado a un hombre que tenía tres días remodelar su negocio en la colonia Maya

Habían pasado apenas tres días desde que Javier Alejandro Nájera Vargas comenzó a limpiar y remodelar un local en la colonia Maya, zona 18, para abrir su negocio, cuando fue atacado a balazos dentro del inmueble. El hecho se registró el pasado 13 de marzo y siete días después detienen a uno de los sospechosos.

El análisis de las cámaras por parte de la Unidad de Video Forense llevó a los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) hasta una vivienda ubicada en la aldea Las Pascuas, zona 18, donde se encontraba José Armando Lázaro Granados, de 19 años, uno de los presuntos implicados en el ataque armado contra el joven de 24 años.

De acuerdo con la Policía, Lázaro es integrante de la clica Master Dance Rap, del Barrio 18, la cual es dirigida por Edwin René Ramírez Iboy, conocido como Crosty.

Según la hipótesis, el crimen estaría relacionado con una disputa de territorio entre comerciantes dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en el sector.

Las pesquisas señalan que la víctima tenía apenas tres días de haberse mudado al lugar, donde pretendía instalar un negocio de ceviche y venta de bebidas alcohólicas.

El día del ataque, Nájera Vargas se encontraba limpiando el local cuando fue sorprendido por dos hombres armados. Las cámaras captaron a dos hombres vestidos de negro que, a bordo de una motocicleta, llegan al comercio y le disparan a Nájera Vargas.

Agentes de la PNC incautan tres teléfonos, una motocicleta y municiones para arma de fuego durante el operativo en la aldea Las Pascuas, zona 18. (Foto Prensa Libre: PNC)



Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia en la manzana 26 A, lote 1, donde falleció la víctima por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo, el tórax y el brazo izquierdo.