Vinculan a agente de la PNC con crimen de una mujer ocurrido en el Barrio Moderno de la zona 2 capitalina

Varios allanamientos fueron realizados este domingo 14 de diciembre por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP), en coordinación con el Departamento contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en seguimiento de las investigaciones por la muerte de una mujer ocurrida en la noche del pasado jueves 11 del mes en curso.

En total, se llevaron a cabo cuatro diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la zona 2 de la capital y en el municipio de Santa Catarina Pinula.

Como resultado de estas acciones, en un centro asistencial de dicha zona capitalina se notificó una orden de aprehensión contra Cristian L, sindicado como presunto responsable del delito de femicidio.

A esta persona se le vincula directamente con los hechos ocurridos en el interior de una vivienda de la 13 avenida "A", barrio Moderno, zona 2, fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años, con signos evidentes de violencia.

La diligencia se realizó por medio de una orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Delitos de Femicidio, Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala, con sede en Mixco.

Según las primeras investigaciones, Cristian L. es agente de la Policía Nacional Civil (PNC), y al momento de los hechos se encontraba en situación de disponibilidad en la Subestación 15-1-5. Las primeras hipótesis del ente investigador señalan que fue él quien presuntamente atacó a la víctima, que falleció dentro de la residencia.

Para establecer estos hechos, la Fiscalía trabajó en conjunto con investigadores del Departamento contra el Delito de Femicidio y analistas de la Unidad de Análisis de Video Digital de la DEIC, quienes lograron reconstruir parte de los eventos.

“La investigación determinó que el agente, aprovechando las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, le provocó la muerte a la joven mujer”, indica el comunicado del Ministerio Público.

Los hechos

Durante la noche del 11 de julio, los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la 13 avenida “A”, entre 4ª. y 5ª. calle, del barrio Moderno, zona 2. Según testigos, en el interior de una casa identificada con el numeral 4-49 se escuchaban los gritos de una mujer.

Según información brindada por Bomberos Voluntarios que cubrieron la emergencia, en el lugar se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 38 años, y junto a ella se encontraba un hombre con heridas de arma blanca. La casa donde fue hallada la víctima aparentemente estaba abandonada, ya que en su interior no tenía muebles ni electrodomésticos.

También se informó que en esa residencia había un altar con seis veladoras encendidas y rosas rojas.

Ante el hallazgo, el MP y la PNC iniciaron una investigación para establecer las causas y motivos del crimen. El cuerpo de la mujer fue trasladado como XX a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde hasta el momento no ha sido identificada.