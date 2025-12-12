Misterioso hallazgo: gritos alertaron a vecinos y socorristas localizan a mujer sin vida en el Barrio Moderno

Guatemala

Una vivienda desocupada, un altar con veladoras y un hombre herido que se negó a ser atendido. El caso genera dudas, y expertos advierten sobre los riesgos de no investigar muertes ocurridas en casa.

Expertos instan a investigar todas las muertes en domicilios: podrían ocultar crímenes no detectados. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La madrugada del 12 de diciembre del 2025, los gritos de auxilio alertaron a vecinos de la 13 avenida “A”, entre 4ª. y 5ª. calle, del Barrio Moderno, zona 2. Desde el interior de una casa, identificada con el numeral 4-49, provenían los alaridos de una mujer. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes encontraron una escena que ahora es objeto de múltiples interrogantes.

Sospechas desde el primer momento

Según Leandro Amado, vocero de los Bomberos Voluntarios, una mujer de aproximadamente 38 años fue localizada sin vida dentro del inmueble. Junto a ella estaba un hombre con heridas de arma blanca, quien se negó a ser trasladado a un centro asistencial. La casa, aparentemente abandonada, no tenía muebles ni electrodomésticos, pero en su interior se halló un altar con seis veladoras encendidas y rosas rojas.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) abrieron una investigación. El cuerpo de la mujer fue trasladado como XX a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sin haber sido identificada hasta el momento.

¿Femicidio?

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión, los expertos plantearon la posibilidad de que este caso se trate de un femicidio.

“Heridas con arma blanca, signos de asfixia, una pareja y un escenario de violencia. Todo apunta a un crimen”, dijeron los panelistas, al subrayar que el hombre herido debe ser investigado, aunque no quiso identificarse ni recibir atención médica.

Los expertos advirtieron sobre un fenómeno frecuente: muertes que se registran en domicilios y son clasificadas como naturales sin realizar la autopsia correspondiente. En muchos casos, médicos allegados a las familias emiten certificados de defunción sin tener certeza de la causa, incurriendo en delitos.

“Puede haber envenenamientos, golpes o incluso heridas que no se evidencian a simple vista”, señalaron. También explicaron cómo esta práctica, aunque común, contribuye a la impunidad en posibles hechos criminales.

Certificados que ocultan crímenes

“Hay exhumaciones en las que se descubre que la causa de muerte real fue violenta, pese a que se certificó como infarto o paro respiratorio”, relataron. Por eso, insistieron en la necesidad de una necropsia obligatoria en toda muerte sospechosa, especialmente si ocurre en casa.

Vecinos organizados, una esperanza

El caso fue descubierto gracias a los gritos que escucharon los residentes. Según los expertos, este tipo de respuesta vecinal puede marcar la diferencia. “Si no hubieran actuado, el cuerpo de la mujer habría sido encontrado días después, quizá por el olor”, expresó una de las panelistas.

Destacaron también que los vecinos del Barrio Moderno han mostrado organización y voluntad de cooperación con las autoridades, en un sector donde se han registrado otros hechos violentos recientemente.

Uno de los analistas recordó que, tras el cierre del Cerro del Carmen por parte de la municipalidad, varios prostíbulos se reubicaron en el sector del Barrio Moderno. Las autoridades —afirmaron— conocen los lugares donde operan redes de droga y prostitución, pero no han actuado con contundencia.

“Si lo sabe la población, ¿cómo no lo sabrán las autoridades?”, cuestionó otro panelista.

El mensaje fue claro: ninguna muerte debe darse por sentada. Toda muerte en casa debe ser investigada, toda escena debe revisarse a fondo. “El simple hecho de morir en casa no excluye la posibilidad de un crimen”, concluyeron.

