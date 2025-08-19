Olores fétidos alertaron a vecinos: PNC detiene a mujer y amplía detalles del hallazgo de cadáver desmembrado en Mixco

En la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) por olores fétidos que emanaban de una vivienda, lo que derivó en un hallazgo macabro: el cadáver desmembrado de un hombre de 74 años, localizado dentro de una maleta.

Tras las diligencias, las autoridades capturaron a Ingrid “N”, de 40 años, señalada como principal sospechosa del crimen, según informaron fuentes oficiales.

La mujer no fue la única detenida. La Policía indicó que su hija adolescente, de 17 años, fue remitida a un juzgado de niñez y adolescencia en conflicto con la ley.

Además, otros dos hijos se encuentran prófugos, aunque la PNC aseguró tener pistas sobre su paradero.

El operativo se efectuó este martes 19 de agosto, coordinado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y la fiscalía, tras una denuncia ciudadana por el fuerte olor que salía de la vivienda.

Detallan posible móvil

La víctima, propietario del inmueble, residía en el primer nivel, mientras que los inquilinos ocupaban el segundo.

Al ingresar, los investigadores hallaron una maleta roja con negro que contenía el cuerpo desmembrado, dentro de una bolsa del mismo color. La Policía difundió una imagen del hallazgo, en la que se observa la maleta marcada como evidencia con un distintivo amarillo.

Según la PNC, los ocupantes del segundo nivel tendrían vínculos con la pandilla Mara 18, lo que podría explicar la violencia del crimen.

Las autoridades informaron que la investigación continúa y que realizan diligencias para ubicar a otros familiares posiblemente involucrados.

Vecinos manifestaron su alarma por la posibilidad de que el hallazgo confirmara sus sospechas sobre la presencia de un cadáver en esas condiciones.

Este caso se suma a otros hechos violentos recientes en Mixco, municipio donde las disputas territoriales y la presencia de pandillas han incrementado los niveles de inseguridad.

En los últimos años, se ha registrado un repunte de incidentes vinculados con maras, como asaltos, extorsiones y homicidios.

