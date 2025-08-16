Violencia en Guatemala: Ocho de cada 10 muertes en julio fueron hombres, según datos del MP

Sucesos

Violencia en Guatemala: Ocho de cada 10 muertes en julio fueron hombres, según datos del MP

El Ministerio Público informa que la capital, Villa Nueva, Chinautla y Villa Canales son los municipios con más hechos violentos en el departamento de Guatemala, donde se registran la mayoría de homicidios del país.

Lourdes Arana

y

|

Violencia en Guatemala Ministerio Público

El Ministerio Público informa sobre un aumento de homicidios es comparación del 2024 y en el departamento de Guatemala se registran la mayoría de homicidios. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos).

El registro del Ministerio Público indica que, durante julio, las muertes aumentaron 5% en comparación con el 2024.

El ente investigador destaca un incremento de homicidios en el 2025.

Según estadísticas del MP, en julio del 2024 se registraron 372 muertes violentas, mientras que este año se contabilizaron 393; es decir, 21 más.

Los casos de muertes violentas en el 2024 fueron 4 mil120. Por tanto, la tasa fue de 24 personas fallecidas de manera violenta por cada 100 mil habitantes.

En julio pasado, se reportaron 2 mil 577 muertes.

El MP detalla que las víctimas con mayor incidencia son hombres, ya que, de cada 10, ocho son hombres y dos, mujeres.

En el departamento de Guatemala es donde se cometen la mayoría de los homicidios, con un total de mil 269.

Los municipios con más hechos violentos son Guatemala, Chinautla, Villa Nueva y Villa Canales.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lourdes Arana

Lourdes Arana

