Violencia armada deja cinco fallecidos y tres heridos durante el fin de semana

Varios hechos de violencia se registraron durante el fin de semana de Halloween y del Día de Todos los Santos, los cuales dejaron fallecidos y heridos por ataques con arma de fuego, según reportes de los diferentes cuerpos de socorro que atendieron estas emergencias.

En la colonia Hamburgo, en la zona 8 de Mixco, un hombre de aproximadamente 35 años fue atacado a balazos mientras bebía junto a otros tres hombres cerca de una tienda del sector.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el establecimiento, en donde se pudo observar que el hombre se encontraba conversando con otras tres personas. En la grabación se observaba que un individuo caminaba hacia la víctima y le disparó tres veces, mientras los otros hombres huían del lugar.

También se observó que el atacante se sube a una motocicleta y, junto con su cómplice, huye del lugar. El vídeo fue difundido en la red social X por distintos perfiles que comparten información.

REVELAN VIDEO DE ATAQUE ARMADO QUE DEJÓ UNA PERSONA FALLECIDA EN LA ZONA 8 DE MIXCO 😱📹🚨



Video: por Guate bajo Fuego pic.twitter.com/pMIFUsSXe4 — Chepe Informa (@ChepeInforma) November 1, 2026

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes, al llegar al lugar, constataron que el hombre había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se presentaron en la escena del crimen para recolectar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de dar con el paradero del atacante y del conductor de la motocicleta en la que huyeron.

Dos mujeres murieron y una más resultó gravemente herida el sábado 31 de octubre en un incidente armado ocurrido en Masagua, Escuintla, según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El hecho ocurrió en una vivienda de la aldea Cuyuta, Masagua, Escuintla. Según el reporte de los socorristas, al llegar al lugar encontraron a tres mujeres con heridas provocadas por arma de fuego.

Al realizar las evaluaciones correspondientes a las víctimas, los paramédicos constataron que dos de ellas ya habían fallecido, mientras que otra fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Escuintla, donde es atendida por los médicos de turno.

Los Bomberos Voluntarios de la 127 compañía también reportaron que, alrededor de las 21 horas del 31 de octubre, en el kilómetro 23 de la ruta que de Las Cruces conduce a Palencia, personas que transitaban por el lugar encontraron el cuerpo de una mujer. Al realizar las evaluaciones, se constató que la víctima, que no fue identificada, presentaba varias heridas provocadas con arma de fuego, por lo que se dio aviso a la PNC y al MP para las diligencias correspondientes.

Asimismo, alrededor de las 21 horas del 31 de octubre, también se registró otro ataque armado contra un hombre de aproximadamente 39 años.

El reporte de los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia, indica que el hecho ocurrió en la 9.ª calle y 5.ª avenida de la zona 4, en el interior de un parqueo. Los paramédicos evaluaron a la víctima y aplicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, la víctima falleció en el lugar a consecuencia de la gravedad de las heridas. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, por lo que las autoridades trabajan para establecer la identidad del atacante.

Durante este domingo 1 de noviembre también se registró un ataque armado en Zacapa que dejó a dos hombres heridos.

Los Bomberos Voluntarios de la 23 compañía reportaron que el hecho ocurrió en el barrio La Reforma, en la cabecera departamental de Zacapa. El reporte indica que, al llegar al lugar, fueron encontrados dos hombres de 30 y 25 años, respectivamente, quienes presentaban heridas provocadas por arma de fuego. Ambas personas fueron estabilizadas y trasladadas al hospital regional de Zacapa, en donde fueron ingresadas para recibir atención de los médicos de turno.