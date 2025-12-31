La CIA realizó un ataque con drones a un puerto de Venezuela y ello supone un paso más en la presión a Nicolás Maduro

La CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada, según personas informadas sobre la operación, lo que sugiere que ha comenzado una nueva fase agresiva de la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra el de Nicolás Maduro. El ataque se produjo en un muelle donde las autoridades estadounidenses creen que el Tren de Aragua, una pandilla venezolana, almacenaba estupefacientes y posiblemente se preparaba para transportarlos en barcos, dijeron las personas. No había nadie en el muelle en ese momento y no hubo muertos, aseguraron. Pero el ataque es la primera operación estadounidense conocida dentro de Venezuela.

Los detalles del ataque, de los que informó anteriormente la CNN, dieron cuerpo a una ofensiva de la que Trump ya había hablado abiertamente, a pesar del secretismo que suele rodear a las operaciones de la CIA. En declaraciones a la prensa el lunes, Trump se negó a decir cómo se había llevado a cabo o quién lo había realizado, pero confirmó que Estados Unidos era responsable. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo a los periodistas en Mar-a-Lago, su club y residencia en Florida. “Cargan los barcos con droga. Así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es el área de implementación; ahí es donde implementan, y eso ya no existe”.

El gobierno venezolano no comentó directamente el lunes ni el ataque ni las declaraciones de Trump, pero Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, denunció meses de “locura imperial” y “acoso, amenaza, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos”. Tanto la Casa Blanca como la CIA declinaron hacer comentarios. Trump lleva semanas advirtiendo que estaba dispuesto a ampliar su campaña de presión contra el gobierno de Maduro a ataques terrestres. La CIA desarrolló información de inteligencia sobre una serie de supuestas instalaciones de narcotráfico en Venezuela y Colombia como parte de la planificación de una campaña ampliada.

Hasta ahora, Estados Unidos ha presionado a Venezuela realizando ataques militares contra barcos de los que sospecha que trafican con drogas e incautando petroleros bajo sanciones. Esas operaciones han tenido lugar en aguas internacionales. Pero el ataque con drones de la CIA tuvo lugar dentro de Venezuela, probablemente el miércoles. En una entrevista radiofónica el viernes, Trump dijo que el ataque se había producido dos días antes. La intensificación de la campaña une dos objetivos particulares del gobierno de Trump: el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro. Aunque el gobierno de Trump ha alegado que existen estrechos vínculos entre ambos, as agencias de inteligencia han puesto en duda dichas conclusiones.

Estados Unidos tiene una acusación contra Maduro que se remonta al primer gobierno de Trump. A principios de este año, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera a la captura de Maduro a 50 millones de dólares. The New York Times informó a principios de este año que Trump había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y les había ordenado planificar diversas misiones potenciales.

La CIA llevó a cabo con regularidad ataques con drones contra objetivos terroristas en Pakistán, Yemen, Somalia y otros lugares durante el gobierno de Barack Obama. Pero no se sabe que la agencia haya realizado ataques recientemente, dejando las operaciones en manos del ejército estadounidense. No está claro si el dron utilizado en la misión era propiedad de la CIA o si había sido prestado por el ejército estadounidense. Funcionarios militares declinaron hacer comentarios el lunes. El Pentágono ha estacionado varios drones MQ-9 Reaper, que llevan misiles Hellfire, en bases de Puerto Rico como parte de la campaña de presión.