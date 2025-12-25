Rusia acusa a EE. UU. de querer desestabilizar Venezuela con presencia militar en zonas marítimas

Por medio de una conferencia de prensa realizada este jueves 25 de noviembre, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia condenó las acciones de Estados Unidos, calificándolas como un intento de desestabilización, y solicitó que el conflicto se resuelva por las vías legales.

Fue durante una rueda de prensa semanal sobre asuntos actuales de política exterior que María Zajárova condenó “enérgicamente” la presencia militar en las costas de Venezuela.

Zajárova declaró: “Exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, en alusión a la presencia militar en el Caribe, cercana a las aguas venezolanas, que ese país mantiene desde agosto.

En su pronunciamiento, Zajárova abogó por la distensión de la situación y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad.

Para la portavoz, el crecimiento y permanencia de fuerzas militares en cercanías de Venezuela constituye un “caos legal”, al haberse reactivado, según dijo, “prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informó la agencia TASS.

Zajárova interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pidió que, gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se resuelva el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Este pronunciamiento sigue la línea adoptada por Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 23 de diciembre, cuando, junto a China, denunciaron que las acciones de Estados Unidos ejercen presión militar y económica sobre Venezuela, y acusaron al país norteamericano de mantener una política de “intimidación”, según recopiló el medio DW.

Mientras tanto, el destacamento militar estadounidense continúa en cercanías de Venezuela y busca imponer un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo. El representante venezolano, Samuel Moncada, denunció que su país es víctima de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, destacó el medio.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump argumenta que Venezuela ha utilizado el comercio petrolero para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”.

“Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional”, declaró el embajador ruso ante la ONU. Mientras tanto, el representante chino, Sun Lei, afirmó: “China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, destacó DW.