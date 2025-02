Marco Rubio: Migración, acuerdo nuclear, megacárcel y otros temas que ha tratado antes de llegar a Guatemala

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya viajó a Panamá, El Salvador, y a Costa Rica, y se desplaza a Guatemala este martes 4 de febrero a Guatemala, para luego visitar República Dominicana y así culminar una gira destinada a fortalecer la política exterior del gobierno de Donald Trump.

La visita de Rubio tiene lugar en un momento tenso para la región, por las políticas drásticas, de EE. UU. en temas de deportaciones masivas y el bloqueo de ayuda exterior.

Las conversaciones hasta ahora han girado en torno a la migración y cómo frenar la influencia de China en Centroamérica, como el tema del Canal de Panamá, entre otros ofrecimientos como ocurrió en El Salvador, donde Nayib Bukele, se enfocó en un tema de seguridad.

Los líderes políticos buscan a su vez mantener una relación sólida y mutuamente beneficiosa con Estados Unidos, como es el caso de Guatemala, donde EE.UU. es uno de sus principales socios comerciales. El tema económico es relevante en esa línea, considerando que está estrechamente relacionado a los desafíos para frenar la salida de migrantes.

Panamá anunció que no renovará un acuerdo que firmó con China en 2017 en el marco de la Ruta de la Seda, destinado a financiar infraestructura bajo una estrategia geopolítica y económica de gran interés para Pekín.

La decisión se dio a conocer en el marco de la visita de Rubio que se extendió del 1 al 3 febrero de 2025.

El secretario Rubio llegó también a discutir la influencia de China en el Canal de Panamá, que dijo, es "inaceptable" para la Casa Blanca.

Luego del encuentro del secretario y el presidente panameño José Raúl Mulino, el Departamento de Estados emitió una declaración más contundente: “Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos”, afirmó el portavoz Tammy Bruce.

La prensa asegura que Mulino matizó el tono de la reunión. "Fue un encuentro muy tranquilo y respetuoso". Aunque repasó lo que abordó con Rubio, no hizo mención de la advertencia sobre el Canal, y solo aseguró en "no hay amenaza real" por parte de los EE.UU. de recuperarlo o usar la fuerza. “El Canal no se negocia”, enfatizó.

No obstante, fue el domingo 2 de febrero que Mulino confirmó que no renovaría el acuerdo con China. "Es una decisión lamentable", afirmó en reacción Fu Cong, embajador de China ante la ONU, en Nueva York.

Cong defendió que la Ruta de la Seda no escondía "ninguna política" y que por el contrario "es una iniciativa económica cuyo propósito es construir una plataforma para los países, especialmente lo del sur global, para que fomenten la cooperación entre ellos".

Otro tema fue el control del paso migratorio a través del Darién, lo que pudo motivar la frase de Rubio, quien expresó: "…Hasta cierto punto nuestra frontera no empieza en Texas y México, empieza mucho antes [...] y lo que hacemos es crear desincentivos".

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, un plan enfocado a la seguridad y acordó repatriar a los pandilleros de la MS-13 e incluso encarcelar a inmigrantes ilegales violentos de cualquier país, incluidos ciudadanos estadounidenses, durante la vista del 3 de febrero.

Bukele planteó a Trump recibir y trasladar a los deportados y alojarlos en la megacárcel en donde alberga a pandilleros. Rubio elogió la propuesta y lo calificó de un "acuerdo sin precedentes", aunque sin decir si Washington aceptaría, pero anticipó que "pronto habrá más detalles".

Very productive meeting with Salvadoran President @nayibbukele. His commitment to accept and incarcerate criminals from any country, including from violent gangs like MS-13 and Tren de Aragua, will make America safer. In an extraordinary gesture never before extended by any… pic.twitter.com/MLMhiVwRqQ