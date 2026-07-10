Masacre en La Democracia: PNC vincula ataque que dejó cuatro muertos con el narcomenudeo

Guatemala

Masacre en La Democracia: PNC vincula ataque que dejó cuatro muertos con el narcomenudeo

La policía dice que una de las víctimas tenía antecedentes por tráfico de droga, mientras una niña de 2 años sobrevivió ilesa al ataque armado registrado en una ruta de terracería de La Democracia, Escuintla.

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Bomberos Municipales Departamentales permanecen en la escena donde cuatro personas fueron asesinadas a balazos, en La Democracia, Escuintla. En el picop también localizaron ilesa a una niña de 2 años. (Foto Prensa Libre Bomberos Municipales Departamentales)

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga como un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcomenudeo el ataque armado en el que murieron cuatro personas el miércoles 8 de julio en un camino de terracería que conduce a la aldea Cucun, en La Democracia, Escuintla.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Alexander López Chávez, de 18 años; Adán Alberto Sánchez, de 33; María Elvira Pancán Mayorga, de 61, y Ericka Melissa Girón Sandoval, de 18.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que tres de los fallecidos fueron localizados dentro de un picop con placas P021LQX y una cuarta víctima quedó a unos siete metros del vehículo.

Los socorristas localizaron ilesa a una niña de aproximadamente 2 años dentro de la cabina del vehículo, junto a las víctimas.

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De acuerdo con el informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), las víctimas habrían salido durante la mañana para visitar a familiares en la aldea Cucun. La investigación señala que, cuando regresaban, fueron interceptadas por personas armadas que les dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron.

La PNC indicó que Alberto Sánchez, registraba antecedentes por tráfico de droga, con fecha del 13 de julio del 2019.

La hipótesis preliminar de los investigadores es que el ataque estaría relacionado con la distribución de estupefacientes en La Democracia, por lo que el móvil se investiga como un posible ajuste de cuentas entre grupos dedicados al narcomenudeo.

Durante el procesamiento de la escena, las autoridades localizaron varios casquillos de arma de fuego, fragmentos de proyectil y dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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