Canciller pedirá a EE. UU. que deportación de guatemaltecos se haga con logística para evitar “desborde”

Que se tenga un orden en las deportaciones de los guatemaltecos es una de las principales peticiones que el canciller Carlos Martínez hará al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se reunirá la próxima semana, como parte de una gira diplomática que hace el funcionario estadounidense en Centroamérica.

Según Martínez, se discutirán asuntos en seguridad fronteriza, portuaria, aérea y combate al narcotráfico, aunque hizo ver que el problema migratorio es prioritario en este momento y aprovecharán comunicar al secretario de Estado la preocupación que hay por la deportación de los connacionales.

"Es el momento no solo de escuchar sus intereses y demandas, sino de trasladarle la necesidad de mantener, aunque crezca el volumen de los retornados, un cierto orden y planificar", resaltó.

Agregó: “Hoy hablaba con nuestro embajador en Washington y es el mensaje que les estamos trasladando, tratando de mantener ese orden. En la práctica haber si se da, pero nuestra búsqueda es esa, estamos con el deseo de colaborar. Hay una logística en los centros de acogida, hay entidades del Estado, organismos de Naciones Unidas, para todo eso hay recursos, lo que queremos evitar es un desborde", precisó.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo estar consciente de que los vuelos con deportados se incrementarán en las próximas semanas y es necesario estar cerca de los funcionarios consulares y de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

"Sabemos cuántos vuelos vienen, sabemos que hay vuelos con menores no acompañados, con unidades familiares, todo lo sabemos, pero si eso se altera es un descontrol y habría una falta de capacidad de acoger a los retornados. Lo que no queremos es que sea una situación inmanejable", añadió.

Este 23 de enero, Prensa Libre publicó una declaración de la ex vicecanciller Anamaría Diéguez y el ex canciller Alfonso Cabrera, en la que señalaron que en la actualidad "ningún país está preparado" para enfrentar un aumento en el número de deportados. En este contexto, el canciller Martínez afirmó que "no pretende que sea una excusa, es simplemente una realidad y parte de una explicación".

Visita

Según se confirmó por la nueva portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, el secretario Rubio viajará a Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

Rubio, que habla perfecto español y es hijo de inmigrantes cubanos, se convirtió el pasado martes en el primer secretario de Estado hispano de la historia de Estados Unidos.

Autoridades de México y Honduras han coordinado una reunión entre embajadores para abordar el tema migratorio. En ese sentido, Ramírez dijo que hace una semana hubo reunión de viceministros de Relaciones Exteriores de varios países para abordar el tema, y el jueves 23 de enero por la mañana, también conversó con el presidente de México para tratar de coordinar las acciones que se pueden emprender para afrontar el incremento de la deportaciones.

Programa

Durante su informe de resultados, el presidente Bernardo Arévalo anunció que se implementará el programa Retorno al Hogar para atender a los guatemaltecos deportados.

Como parte de las acciones, el canciller afirmó que el programa tiene tres componentes, dos que ya funcionan y necesitan mejoras: el primero tiene que ver con la atención y protección consular.

En el segundo se busca ampliar las instalaciones de atención ubicadas en Tecún Umán, San Marcos, para los que ingresan vía terrestre, y en la Fuerza Aérea Guatemalteca de la zona 13 para quienes ingresan vía aérea.

El tercero, según el canciller, es el reto principal del programa, puesto que se quiere que el migrante se incorpore al ámbito laboral mediante capacitaciones. Para eso se contará con el apoyo de los ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Relaciones Exteriores y Economía, así como del sector privado y otras entidades como Intecap y organizaciones internacionales, aunque el funcionario dijo desconocer cuántos fondos se invertirán.

Martínez enfatizó que se encuentran en estado de alerta con la red consular, particularmente en frontera con Estados Unidos.

"Anoche ya hubo movimientos en unos centros de acogida, centros donde los migrantes estaban bajo el resguardo de autoridades migratorias, ya empezaron los traslados a México", dijo.