Congresistas de EE. UU. denuncian condiciones deplorables de los centros de detención de migrantes

Los congresistas demócratas Ayanna Pressley, Joaquín Castro, Madeleine Dean y Alexandria Ocasio-Cortez visitaron los centros de detención de migrantes y concluyeron en que las condiciones de esas instalaciones reflejan “crisis de derechos humanos”.

Las condiciones en que permanecen los migrantes en esas instalaciones han llevado a los congresistas a calificar esos lugares como “campos de concentración para migrantes” y denunciaron las condiciones precarias en que permanecen las personas detenidas.

El congresista Castro en redes sociales describió: “Las tiendas exteriores, utilizadas durante la oleada recientemente, estaban oscuras y rodeadas por cercas de eslabones de cadena. Las duchas —unidades móviles— eran frías, sucias y sólo demasiado pequeñas en número para los cientos de personas allí hace sólo unas semanas”.

Castro en redes sociales publicó una fotografía en la que se ven a varias mujeres llorar y expuso que muchas de ellas fueron separadas de sus hijos e ignoraban a que lugar los trasladaron.

Dean relató que fue testigo durante la supervisión cuando sufrieron ataques epilépticos, es escena fue calificado como “desgarrador en tantos niveles” y recalcó que hay mujeres en condiciones carentes de 50 y 60 años.

