Migrante hondureño muere bajo custodia de autoridades de Estados Unidos

Se trata del hondureño Yimi Alexis Balderramos, de 30 años, quien falleció el domingo por causas aún desconocidas, por lo que las autoridades han solicitado una investigación sobre el caso, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.

La muerte de Balderramos fue confirmada al consulado de Honduras en Houston por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en ingles).

El director de ICE en Houston y El Paso, Patrick Contreras, dijo que el hondureño fue detenido por la Patrulla Fronteriza en mayo pasado junto a su hijo Yimi Samuel Balderramos Mungía.

ICE confirms the death of a 30 year old Honduran man while in their custody.

Yimi Alexis Balderramos-Torres, 30, entered ICE custody on June 6.

He is the 6th person to die in ICE custody since Oct 1 2018.

The news of his death was first reported by @Haleaziz. pic.twitter.com/kgrwBHOj3H

— Joshua Hoyos (@JoshuaHoyos) July 1, 2019