Estuvo preso y fue deportado: Detienen en Texas a guatemalteco condenado por violación

Un guatemalteco que había sido condenado por violación años atrás en Estados Unidos fue detenido por la Patrulla Fronteriza junto a un grupo de 12 indocumentados el 1 de diciembre último.

Las autoridades migratorias estadounidenses informaron este 4 de diciembre en un comunicado que el arresto del grupo, que se vestía con uniforme tipo militar de camuflaje, ocurrió cerca de la localidad de Presidio, Texas.

El grupo estaba integrado por guatemaltecos y mexicanos, y usaban alfombras en los zapatos para no dejar rastro en el desierto, agrega la nota oficial.

La Patrulla Fronteriza se apoyó en un helicóptero, el AS350, para encontrar a los migrantes que se ocultaban en una cueva.

El guatemalteco, identificado como José José Baltazar, fue arrestado en 2015 por el departamento de policía de Seymour, Indiana. Fue condenado a cinco años por violación en el condado de Jackson, en el mismo estado, y luego, el 23 de enero de este año, fue deportado a Guatemala.

Big Bend Sector Border Patrol agents apprehended a Guatemalan national previously convicted of rape in Indiana and deported in January 2019. The man was part of a group of 12 apprehended Sunday near Presidio, TX. More via @CBPWestTexas: https://t.co/8kde9r16GR pic.twitter.com/At6ni64Pvv

— CBP (@CBP) December 5, 2019