Guatemalteco es acusado de violar a una niña de 9 años en Estados Unidos y enfrenta proceso de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y la Administración de Control de Drogas (DEA) informaron que Stivenson Omar Pérez-Ajtzalan, un migrante guatemalteco, fue acusado de violación agravada contra un niña en Lawrence, Massachusetts, el pasado 30 de enero.

El pasado 13 de marzo de 2025, las autoridades de ICE informaron que Pérez había sido detenido por el mencionado cargo de violación.

“Stivenson Omar Pérez-Ajtzalan entró ilegalmente a este país y abusó de una menor de Massachusetts, 10 años menor que él”, declaró Patricia H. Hyde, directora interina de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Boston.

El Tribunal de Distrito de Lawrence procesó a Pérez el pasado 20 de diciembre de 2024 y lo envió a prisión.

“Pérez no solo demostró un flagrante desprecio por nuestras leyes de inmigración, sino que también agredió sexualmente a una menor. Vino a este país para causar daño, y ahora debe asumir las consecuencias de sus actos. ICE Boston seguirá comprometido con su misión de proteger la seguridad pública arrestando y deportando a infractores indocumentados de Nueva Inglaterra”.

Luego de haber sido detenido Pérez fue citado ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia y lo instruyó para que iniciara un proceso de deportación, señaló ICE en su comunicado.

