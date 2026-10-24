Guatemalteco es condenado a cadena perpetua por asesinato de Faith Hedgepeth en Estados Unidos

El guatemalteco Miguel Salguero Olivares, de 33 años, fue declarado culpable, el viernes 23 de octubre, del asesinato de Faith Hedgepeth, una estudiante de 19 años de la Universidad de Carolina del Norte, en un hecho ocurrido en Chapel Hill, en esa ciudad de EE. UU. en 2012.

Luego de que el jurado lo encontrara culpable, el tribunal sentenció a Salguero a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informaron medios de Estados Unidos.

El guatemalteco estaba acusado de asesinato en primer grado y violación contra Hedgepeth.

La fiscalía dijo en el juicio, que comenzó el 7 de octubre pasado, que la joven universitaria fue asesinada en un arrebato de ira de un desconocido, que dejó su ADN por toda la escena del crimen. Años después se comprobaría que el material genético era de Salguero.

La fiscalía también le pidió al jurado, en los alegatos finales, que centrara su decisión en los hallazgos forenses, mientras que la defensa cuestionó el manejo de la escena del crimen y que los peritos perdieron posibles indicios de sangre al no revisar algunas áreas.

El viernes 23 de octubre, el jurado halló culpable a Salguero de asesinato en primer grado bajo premeditación y deliberación, robo en primer grado, violación en primer grado y ofensa sexual en primer grado. Mientras en el juzgado se leían estos delitos, Salguero negaba con la cabeza.

El juez Keith Gregory se dirigió al guatemalteco y le aseguró que el jurado había tomado su papel en serio, que había analizado todas las evidencias y había llegado a ese veredicto.

Además, le dijo que nunca entendería por qué hay gente en el mundo que piensa que está bien matar a alguien.

“Voy a hacer aquello para lo que los ciudadanos de Carolina del Norte me han elegido. Se trata de cumplir la ley, ser justo e imparcial y hacer mi trabajo”, dijo el juez Gregory.

Cadena perpetua

“Este tribunal lo sentenciará a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, comentó el juez, en el cargo de asesinato, mientras Salguero volvía a negar con la cabeza. Por los otros delitos, el guatemalteco recibió otras condenas.

Los medios internacionales señalan que Faith Hedgepeth cursaba su segundo año en la universidad cuando el agresor ingresó a su apartamento fuera del campus y la mató a golpes en septiembre de 2012.

Detenido nueve años después

Los registros muestran que el guatemalteco fue detenido nueve años después, en 2021, por conducir bajo efectos de alcohol, pero al hacerle una muestra de ADN, esta coincidió con la hallada en la escena del crimen contra la estudiante.

Investigadores dijeron que utilizaron el ADN encontrado en el apartamento de Hedgepeth para identificar a los familiares de Salguero, a través de datos genealógicos públicos.

Según los reportes periodísticos, en el juicio de este 2026, la fiscalía presentó unos 24 testigos, entre los que destacaban amigos de la universitaria, especialistas en ADN, investigadores y técnicos en escenas del crimen.

Los peritos hallaron las huellas de los dedos y de la palma de la mano de Salguero en una botella de vino y el ADN en el cuerpo de la víctima.

Además, hallaron el material genético en una nota escrita sobre una bolsa de comida rápida y en una botella con sangre, que se cree fue el arma homicida.

La necropsia documentó múltiples fracturas de cráneo, cortes en el rostro y la cabeza, además de lesiones en brazos y piernas.

Quién es Miguel Salguero Olivares

Medios de EE. UU. señalan que Salguero Olivares llegó a Estados Unidos, desde su natal Guatemala, en 2010.

Explican que arribó al país cuando tenía 17 años y llegó acompañado de su madre.

Afirmaron que cuando ocurrió el crímen, el guatemalteco tenía 19 años y vivía en Chapel Hill, donde ocurrió el hecho.

Salguero Olivares fue detenido en Raleigh en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y en ese momento aseguró a las autoridades que trabajaba como pintor y colocaba paredes de tablaroca.