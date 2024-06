Con dicha orden, las autoridades estadounidenses tendrán permitido deportar a quienes no superen los estrictos estándares de asilo.

Altos funcionarios detallaron que la medida será activada cuando la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera sea superada durante un promedio de siete días.

“Para Joe Biden, la seguridad de las familias estadounidenses debe ser siempre lo primero. Por eso, el presidente anuncia nuevas acciones ejecutivas históricas para impedir que los migrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates.

“Hubiera preferido abordar esto con un proyecto de ley bipartidista porque es la única manera de mejorar y corregir el sistema que tenemos quebrantado, emplear más jueces y más sitios de asilo”, expresó Joe Biden durante el evento en la Casa Blanca.

“Aquellos que eligen venir en contra de la ley serán restringidos, no recibirán asilo”, comentó Biden.

Según la última cifra oficial, en abril se registraron 4 mil 200 arrestos diarios en abril.

La reapertura de la frontera será una vez la cantidad de detenciones disminuya a 1 mil 500 en promedio durante 14 días. No obstante, la última vez que los arrestos bajaron dicha cantidad fue durante julio de 2020, en la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

.@POTUS pushed for a deal to "toughen border security, including with a provision that resembles his latest moves by executive action. The bill was crafted by a bipartisan group of senators but Republicans rejected it after Trump came out in opposition." https://t.co/JqRZfoWGUo