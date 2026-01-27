Comisión de Postulación del TSE: los once aspirantes y las decisiones que han generado debate

El proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 avanza con decisiones que han sido objeto de debate público, acciones legales y una participación limitada de aspirantes. La Comisión de Postulación trabaja para presentar la nómina final al Congreso de la República para el 16 de febrero.

Desde el 21 de enero, la postuladora se encuentra en sesiones permanentes para organizar la elección de los nuevos magistrados. Ese día se aprobó un cronograma que no contempla entrevistas a los aspirantes, decisión impulsada por el decano de Derecho de la Usac, Henry Arriaga, quien argumentó que no hay tiempo suficiente.

La mayoría de comisionados respaldó la propuesta.

Ese mismo día, el rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, evitó dar declaraciones directas a medios y delegó esa tarea a un vocero.

Rector de la Upana mantiene su participación

El 22 de enero, Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana (Upana), ratificó su rol como comisionado titular, a pesar de los señalamientos en su contra por su condición de ministro de culto y por opiniones previas sobre el proceso electoral del 2023.

“De ninguna manera, tengo todo mi derecho a participar, los señores rectores me han elegido y yo lo voy a hacer como corresponda”, declaró tras retirarse de la sesión.

Un intento del Foro de Rectores para discutir su nombramiento no prosperó por falta de quórum, por lo que su integración a la Comisión se mantiene sin cambios.

Requisitos y tabla de evaluación

El 23 de enero, la Comisión aprobó el perfil de los aspirantes. Se estableció que deben carecer de vínculos con partidos políticos y deben presentar un video de dos minutos sobre su compromiso con la democracia y el país.

Ese mismo día, se aprobó una tabla de gradación con la siguiente ponderación:

55 puntos a méritos profesionales

a méritos profesionales 35 puntos a formación académica

a formación académica 10 puntos a proyección humana

La directora de Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, expresó que esta tabla debería ser técnicamente más equilibrada. “Los comisionados de las diferentes comisiones deberían de trabajar en la elaboración de una tabla que sea de aplicación general y hacerla realmente técnica”, señaló.

Ibarra también cuestionó la ponderación otorgada a lo académico. “Van a calificar títulos, y en lo académico eso no es solo lo que se debería de hacer, esos puntos serán un gran regalo a quienes se han dedicado a sacar maestrías y doctorados”, advirtió.

Acciones legales presentadas

El 24 de enero, el diputado Orlando Blanco (VOS) presentó un amparo para que se reincorpore el requisito del finiquito. “Nos parece una incoherencia, pero además una involución histórica que no se esté solicitando el finiquito a quienes se postulan como magistrados del Tribunal Supremo Electoral”, argumentó.

Ese mismo día, el abogado Erick Castillo presentó un segundo amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que cuestiona la legalidad de la tabla de evaluación y advierte sobre eventuales riesgos en la selección.

Participación inicial reducida

El 25 de enero comenzó la recepción de expedientes.

La cantidad de postulantes fue baja, lo que generó reacciones entre observadores del proceso.

Hasta ahora presentaron su documentación:

Ingrid Lisseth Soto Carcuz, actual jefa de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero del TSE José Alejandro Córdoba, actual Procurador de los Derechos Humanos Guillermo Demetrio España Mérida Roberto Garza, actual Inspector General del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Quezada José Godínez Rodríguez Lesther Castellanos Rodas Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Alfredo Solórzano Jacqueline Ziomara Archila Eduviges Manuel Cortez

Francisco Quezada entrega su papelería ante la Comisión de Postulación como el quinto aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). (Foto Prensa Libre: Foro Guatemala)

Calendario del proceso

25 al 28 de enero: recepción de expedientes

recepción de expedientes 29 de enero: listado preliminar de aspirantes que cumplen requisitos

listado preliminar de aspirantes que cumplen requisitos 30 de enero: publicación oficial

publicación oficial 1 al 3 de febrero: período de objeciones

período de objeciones 6 al 10 de febrero: descargos de aspirantes objetados

descargos de aspirantes objetados 12 de febrero: integración de la nómina final de 20 candidatos

integración de la nómina final de 20 candidatos 16 de febrero: entrega de la nómina al Congreso

¿Por qué es importante este proceso?

El Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones centrales para la organización y supervisión de los procesos democráticos en Guatemala, especialmente en el contexto actual ante la próximas elecciones generales de 2027.

Por esa razón, organizaciones como Movimiento Pro Justicia han señalado que “resulta urgente llevar a cabo un proceso de elección de magistrados del TSE intachable, que conduzca con certeza al cambio de autoridades y al rescate de la institución”.

