“Lo agarraría a cachetadas”: Las declaraciones de la madre del chofer del tráiler en el que fallecieron 53 migrantes en Texas

Estas acusaciones se dan luego de que el congresista Henry Cuellar mostrara un examen toxicológico en donde se detalla que Homero Zamorano había consumido metanfetamina.

La madre del chofer contó que le advertía a su hijo que no le llevara a “su gente” a la casa. “Lo que él haga afuera eso es su problema, pero si lo encierran que no me ande buscando“, dijo.

Con relación a las acusaciones que tiene Homero de tráfico de personas, la madre cuenta que él “algunas veces estaba en Florida, otras veces en Nuevas York y así se iba“.

Actualmente Zamorano se encuentra detenido y acusado de tráfico de personas y homicidio. Con él está otro ciudadano estadounidense llamado Christian Martínez, de 28 años, acusado de conspirar en el tráfico ilegal de personas.

Ambos si son declarados culpables podrían enfrentar cadena perpetua o pena de muerte. Esta decisión será dictaminada por un tribunal federal del Distrito de Texas.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI en inglés) lograron relacionar a Martínez con el chofer por una orden de registro del celular de Zamorano, donde se encontraron mensajes de los dos hablando de una operación de tráfico de personas.

También fueron capturados dos ciudadanos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao por su presunta relación con el trágico hecho.

¿Quién es el chofer?

Homero Zamorano, de 45 años es originario de Brownsville, Texas y sus familiares han dicho en varios medios internacionales que era alguien “apartado” y que no se relacionaba casi nunca con su núcleo familiar.

“Se perdía durante años y aparecía de vez en cuando. Básicamente se cuidada él solo“, dijo un cuñado suyo para el medio Texas Tribune

Tomasita Medina es hermana de Homero quien confirmó que él tenía un problema serio con las drogas. “Él siempre estaba dentro y fuera de nuestras vidas por eso“, dijo al medio Los Angeles Times.

🔴 CADENA PERPETUA O PENA DE MUERTE PARA EL CHOFER DEL TRÁILER DE MIGRANTES Después de la tragedia en San Antonio, #Texas en donde 53 migrantes perdieron la vida. Este hombre identificado como Homero Zamorano, enfrenta cargos penales por contrabando de migrantes pic.twitter.com/HVYoNjpus9 — Alexis Balbuena (@Alexis_Balbuen) June 30, 2022

Viaje

Según un informe de parte de la Secretaria de Gobernación de México y el Instituto Nacional de Migración (INM) en el que se muestran más detalles acerca del incidente, Zamorano logró pasar los puntos de revisión migratoria de Aduana y Protección de Frontera de los Estados Unidos (CBP en inglés).

Según El Milenio el camión pudo pasar por tres retenes federales: Laredo, El Encinal (a 56 km de la frontera) y en Cotulla. (a 109 km de la frontera), puntos fronterizos que se encontraban completamente equipados con lectores de rayos X, gamma y perros buscadores para la detección de personas.

Homero Zamorano fue incluso fotografiado por cámaras de seguridad en un punto de revisión de El Encinal y en Cotulla a las 14.50 horas del 27 de junio.

Los sistemas de detección de los puntos fronterizos no detectaron a ninguno de los 67 migrantes que se encontraban dentro del contenedor.