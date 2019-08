Patrulla Fronteriza rescata a guatemalteca desmayada en el desierto de Arizona

La agencia informó este 1 de agosto en Twitter que agentes fronterizos respondieron a una llamada al 911 y encontraron a la mujer en Baboquivari Mts, un área desértica al suroeste de Tucson.

La connacional no respondía, ante lo cual recibió asistencia vital antes de ser trasladada en helicóptero a un lugar seguro, reportó la Patrulla Fronteriza.

Border Patrol agents from #TucsonSector Mobile Response Team responded to a 911 call from a migrant in distress in the Baboquivari Mts. earlier this month. An unresponsive Guatemalan woman was located and received life-saving care from a USBP EMT before being airlifted to safety. pic.twitter.com/GNHu1fhK0a

