Quién es Nancy Pelosi, la mujer más poderosa de Estados Unidos y la principal opositora de Donald Trump

De 79 años, Pelosi vendrá a Guatemala el 8 de agosto para reunirse con empresarios y organizaciones sociales, en medio de la controversia por el acuerdo migratorio entre nuestro país y Washington, y a tres días de la segunda vuelta presidencial, por lo cual su presencia reviste importancia.

Érick Maldonado, exvicecanciller guatemalteco, consideró que la visita es muestra de que Guatemala está cobrando un papel estratégico en el ambiente preelectoral de Estados Unidos y hay fuerzas progresistas demócratas que ven interés en Guatemala.

En ese sentido, Guatemala debería aprovechar estos escenarios para incidir favorablemente a favor de los tres millones de connacionales en aquel país.

Esa oportunidad debe emplearse ahora, de acuerdo con Maldonado, porque el acuerdo migratorio para refugio a salvadoreños y hondureños a cambio de visas temporales de trabajo no es beneficioso para Guatemala.

En vista de que la agenda de Pelosi hasta ahora solo contempla reuniones con actores sociales, mas no con el Ejecutivo, el académico opinó que refleja un equilibrio frente a la administración de Jimmy Morales que se ha plegado a los “chantajes” de Trump.

Es representante de California y proviene de una familia inmersa en la política. “La gente se ha equivocado al subestimarla”, considera la periodista Elaine Povich, quien escribió una biografía de Pelosi en 2008, de acuerdo con BBC.

Trazó su carrera política a los 47 años cuando el último de sus cinco hijos terminó la educación media.

Su trayectoria en la Cámara de Representantes comenzó en 1987 y en 2002 fue la primera mujer en liderar a su partido en ese organismo, si bien para entonces eran una minoría.

Ya pasó a la historia al ser en 2007 la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, cargo que volvió a ocupar gracias a la victoria demócrata en las elecciones de medio período en noviembre de 2018.

Un perfil de la agencia EFE la describe como una mujer disciplinada, convicciones profundas, moral inquebrantable, sin escándalos en contra y, sobre todo, de armas tomar.

Así, pudo hacer oposición en lo dos mandatos de George W. Bush en donde cuestionó las reformas en la seguridad social, pero se resistió al movimiento demócrata que presionaba por un juicio político al presidente por supuestamente haber mentido sobre armas de destrucción masiva en Irak o de ordenar escuchas telefónicas a ciudadanos sin orden judicial.

Junto a Barack Obama, Pelosi impulsó el Obamacare, referente a programas sociales, así como un paquete de estímulos a la economía por US$840 mil millones para superar la crisis de 2008.

Desde el 3 de enero último preside la Cámara de Representantes, una posición que la cataloga cómo la mujer más poderosa de Estados Unidos, y es una enérgica opositora de Trump.

Pelosi es una voz fuerte que se opone a Trump y en diversos temas, incluido el migratorio, han sacado chispas.

Ahora está a cargo de coordinar la estrategia de los demócratas, que ahora cuenta con más representantes mujeres, latinas, musulmanas e indígenas americanas.

Pelosi se opone al muro y se inclina por otras acciones para garantizar la seguridad, mientras que Trump achaca a los demócratas que quieren fronteras abiertas para que criminales y drogas ingresen sin problema a su territorio.

Este es un recuento de choques recientes entre ambos líderes.

“Primero golpea la mesa y sale del salón, luego tiene cámaras de televisión mientras yo le digo las cosas. Ahora le da otra pataleta. Yo rezo por el presidente de Estados Unidos. Espero que su familia, su administración o su equipo puedan tener una intervención en favor del país”, dijo Pelosi sobre una crispada reunión con Trump para hablar sobre una ley de infraestructura. Trump se refirió a la reunión de esta forma: Ayer estuve extremadamente tranquilo con mi reunión con Pelosi y -Chuck- Schumer, sabiendo que dirían que estaba furioso, lo que siempre hacen, junto con sus socios, los medios de noticias falsas. Bueno, tantas historias sobre la reunión usan la narrativa rabiosa de todos modos: ¡Prensa falsa y corrupta!

Trump dijo en una entrevista con Fox News que Pelosi era una persona “desagradable, vengativa y horrible”. Agregó: “Creo que es una vergüenza. En realidad no creo que sea una persona con talento, he tratado de ser amable con ella porque me hubiera gustado que se hubieran hecho algunos tratos”, al tiempo que la apodó “Nancy nerviosa”. Esa fue la respuesta del presidente a una supuesta declaración de Pelosi hacia gente de su partido en una reunión privada en la que dijo que “no quiere ver a Trump en un juicio político sino en la cárcel”.

“Las amenazas y los berrinches no son una forma de negociar la política exterior”, dijo Pelosi en un comunicado, un día después de que Trump consiguió que México asumiera compromisos en migración para frenar aranceles del 5 por ciento para productos mexicanos.

“Cuando hablé con el presidente, dije: ‘Mira, soy madre, tengo cinco hijos; siete, nueve nietos y los niños tienen miedo’. Estás asustando a los niños de Estados Unidos, no solo en esas familias, sino también a sus vecinos y sus comunidades. Estás asustando a los niños”. La conversación entre Trump y Pelosi tuvo lugar la tercera semana de junio último, respecto a las redadas masivas contra indocumentados.

“Estos comentarios de la Casa Blanca son vergonzosos, desagradables y racistas. Qué vergüenza escucharlo continuar defendiendo esas palabras ofensivas, palabras que todos le hemos escuchado repetir, no solo sobre nuestros miembros, sino también sobre muchos otros”, dijo Pelosi sobre los tuits de Trump contra congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, que “originalmente venían de países cuyos gobiernos son una total catástrofe” y que deberían “regresar” a sus países.

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.

Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019