Saidy Orellana: la migrante guatemalteca que encontró en el servicio su propósito en EE. UU.

Saidy Herrera Orellana es originaria de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala y reside en Oklahoma, Estados Unidos, desde hace más de 30 años. Se graduó como maestra y actualmente es pastora de la iglesia Pueblo de Dios.

El padre de Saidy formó parte de un sindicato laboral en Guatemala durante el conflicto armado interno. Vivió persecución política y opresión; por ello, decidió migrar y solicitar asilo en Estados Unidos. La petición fue aprobada para residir y buscar seguridad para su familia.

La familia de Saidy está conformada por su esposo, Otto Orellana; sus hijos, Paola, Daniel y Abigail, y su querida mascota Chapo. Para mantener la gastronomía guatemalteca cocinan frijoles negros acompañados de plátanos fritos o cocidos, atol de elote y también han conservado el idioma castellano.

Saidy tuvo la oportunidad de aprender inglés en Guatemala. Al llegar a Estados Unidos, el idioma se le facilitó y encontró una oportunidad para ayudar a otros migrantes. “Cuando me muevo a este país, me encontré a varios migrantes guatemaltecos que estaban estudiando inglés; entonces los ayudé para facilitar el aprendizaje”.

Poco después, Saidy y su familia se mudaron al estado de Oklahoma, lugar que le permitió reconectar con su país natal y encontrar una comunidad para apoyar. “La cantidad de hispanos en Oklahoma era mínima y los servicios no eran prominentes”; entonces decidió ser voluntaria en reuniones de padres de familia para orientar el llenado de solicitudes, entre otras acciones que requerían el idioma.

Brindó asesoría y apoyo a la comunidad migrante, lo que le permitió obtener visibilidad en otros espacios. Trabajó para una entidad financiera donde impartió cursos sobre manejo de finanzas e información acerca del sistema educativo dirigidos a padres de familia, proceso que le permitió comprender las necesidades de la comunidad.

Saidy participa en actividades generales entre religiosas, charlas que motivan a otras personas





Ampliar la ayuda a través del ministerio hispano

En el 2008, Saidy y su esposo, Otto Orellana, fueron llamados para dirigir el ministerio hispano de la iglesia Pueblo de Dios. “Comenzamos a liderar y, al mismo tiempo, continué con el apoyo a la comunidad. Actualmente cumplimos 15 años de servicio”.

Este espacio le permitió fortalecer su matrimonio y generar apoyo social dirigido a migrantes residentes en dicho país. “El enfoque es amar a Dios, pero también es amar al prójimo. Mi deseo es amar a los demás; cada proyecto y acción debe ser con amor”.

Los servicios comunitarios han permitido visibilizar las necesidades de las personas, y las herramientas han sido la base para solventar distintas situaciones. Se destinan ayudas directas y asesorías; también se brinda apoyo emocional, entre otras acciones dirigidas a la comunidad.

“Muchas personas tienen problemas. A veces queremos ayudar, pero las posibilidades no lo permiten; sin embargo, si ya tenemos las herramientas o con poco se logra contribuir”. Saidy cuenta que las oportunidades para crecer han sido gracias al apoyo de su comunidad y, principalmente, de su familia.

Las herramientas para apoyar

“Me siento honrada y agradecida de haber tenido las herramientas necesarias. Entendí que mi educación fue un privilegio que no todos tienen; entonces usar estas herramientas para ayudar a otros es una satisfacción”, indicó Saidy con nostalgia.

Como muchos guatemaltecos, reconoce la hospitalidad, solidaridad y amistad sin ningún interés. El conocimiento y la experiencia de Saidy los comparte en redes sociales y en espacios públicos de Oklahoma. Brinda asesorías, orientaciones y coordina con entidades para resolver situaciones legales, requisitos y procesos. “Esa parte hospitalaria la seguimos inculcando en nuestro entorno”.

Saidy estudió logística y operaciones en el nivel universitario en el extranjero. Conoció Hong Kong, Tailandia y otros países, experiencia que le permitió ampliar el panorama sobre atención y necesidades. Actualmente trabaja para el estado de Oklahoma como oficial de relaciones multiculturales, donde ayuda a hispanos y minorías representadas en ese estado.

Empezó a formar parte de la asociación de guatemaltecos en Oklahoma y fue elegida en el 2021 como Señora Guatemala en ese estado, reconocimiento que tuvo como objetivo resaltar las contribuciones y buenas acciones de los guatemaltecos en dicha entidad.

¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir?

Saidy relata con tristeza que el aislamiento y la estabilidad económica para viajar constantemente a Guatemala han sido difíciles. Los cumpleaños y fechas especiales son momentos que no ha logrado compartir con su familia. “No he tenido la facilidad financiera para ir todos los años. El aislamiento es retador en un país que no es nuestro”.

“Mi esposo pasó por una situación de salud crítica en la que no conté con un sistema de apoyo. Tuve que dejar a mis hijos con otras personas; cuidé a mi esposo en el área intensiva, una etapa fuerte”. También expresó que el ingreso a la universidad fue un reto, ya que tuvo que aprender el funcionamiento del sistema educativo en ese país.

A través de la experiencia y el conocimiento, Saidy comprendió la importancia de contribuir con su comunidad. “Por eso apoyo áreas financieras, del sistema educativo, procesos y orientaciones”, acciones que han sido reconocidas por la comunidad guatemalteca y entidades de Estados Unidos.

Saidy y su esposo cumplen 15 años de servicio a la comunidad migrante guatemalteca a través del cargo como pastores





El reconocimiento

En un lapso de dos semanas se realizó la nominación de 150 personalidades en redes sociales y Saidy fue seleccionada entre los 40 hispanos sobresalientes del estado de Oklahoma, siendo la única guatemalteca nacida en Guatemala en recibir dicha mención. “Nunca lo consideré una meta, pero conforme a los comentarios, hemos contribuido poco a poco y es bueno tener presencia y ser ejemplo para la comunidad”.

Con más de 20 años de servicio a la comunidad migrante y a la población hispana, Saidy ha contribuido a través de proyectos y programas. Su principal medio de comunicación y fuente de información es su cuenta en redes sociales. Personas de Oklahoma y otros estados se comunican con ella para buscar asesorías y apoyo. “Me he esforzado en sobresalir en lo personal y estoy dando lo mejor. Somos guatemaltecos trabajadores que demostramos lo bueno que podemos aportar”.

Desde preguntas complejas como “¿Cómo resuelvo mi situación migratoria?”, “Acabo de llegar a Estados Unidos, ¿qué debo hacer?” o “Recibí una notificación, ¿qué puedo hacer?”, hasta cuestionamientos sencillos como “¿Dónde puedo encontrar comida guatemalteca?” o “¿Dónde venden antojitos?”, son resueltos por Saidy. Recalcó que una de sus funciones principales es preservar la historia de las personas en Oklahoma.

“Si bien puedo orientar, mi función es preservar la historia, en especial la de los migrantes guatemaltecos”. Como ejemplo, expuso la conversación que sostuvo con la nieta de Domingo Bethancourt y la nieta del expresidente Jacobo Árbenz, con quienes han logrado unificar y marcar historia en territorio estadounidense.

Inspiración

Para Saidy es importante contribuir con el corazón y la sencillez. Expresó felicidad y compromiso con la comunidad migrante guatemalteca residente en Oklahoma, así como el reconocimiento a la vida de todos los migrantes que aportan mediante valores y acciones.

“Gracias por tomarse el tiempo y dar a conocer nuestras historias individuales. Somos más de 61 millones de hispanos que estamos haciendo la diferencia; somos una minoría poderosa porque somos trabajadores. Nosotros, los guatemaltecos, valemos mucho por nuestra historia y descendencia”.

“Mis amigos guatemaltecos, me encantaría que vinieran a Estados Unidos solamente a pasear, pero consideren a Guatemala como un sitio para desarrollar todos los talentos. En lugar de huir, traten de inventar o innovar para contribuir; Guatemala los necesita. No todos tenemos la opción de decidir dónde estar, pero sí de cambiar. Si son obligados a dejar el país, no se olviden de Guatemala”.

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