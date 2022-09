Tenían sus nombres y contactos escritos en la camiseta: rescatan a dos hermanos guatemaltecos, de 2 y 6 años, que fueron abandonados en Texas

La ciudad de La Grulla, Texas, está ubicada a unos 50 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, y allí las autoridades de EE. UU, ubicaron a los 20 migrantes, entre ellos los niños guatemaltecos, que aparentemente fueron abandonados por traficantes de personas.

Las autoridades de la Patrulla Fronteriza de Río Grande City, ubicaron a los migrantes a las 6.30 horas de ese 20 de septiembre y comprobaron que eran originaros de Guatemala, Honduras y Cuba.

El reporte oficial menciona que los migrantes fueron evaluados médicamente y que se comprobó que todos estaban bien de salud.

Los reportes noticiosos detallan que los dos menores guatemaltecos, son hermanos y que al momento de la revisión se encontró que en la playera tenían escritos sus nombres y los números de contacto de parientes en Estados Unidos.

#BORDERNEWS Two brothers, ages 2&6, were abandoned at the border with phone numbers of their family written with sharpie on their shirt.

They were found in a group near La Grulla, TX.

440,000 migrants have been found this fiscal year in the #RGv, 71,000 are unaccompanied kids. pic.twitter.com/5qCWgtG8yJ

— Sydney Hernández (@SydneyHdzTV) September 20, 2022