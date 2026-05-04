Nace el tercer hijo de Cameron Díaz y Benji Madden: así lo anunciaron

La actriz Cameron Díaz y el músico Benji Madden anunciaron con alegría el nacimiento de su tercer hijo, Nautas. La pareja dio la noticia este lunes 4 de mayo del 2026 por medio de una publicación en Instagram.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos por anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!", escribió el músico en la red social.

Aunque no muestra fotografía del pequeño ni da detalles sobre su nacimiento, la publicación incluye una imagen con el origen del nombre y su significado.

“Origen del nombre: de la raíz latina Nauta. Significado: marinero, navegante, viajero, aquel que emprenderá un viaje y no teme a lo desconocido”, se lee.

Desde el inicio de su relación, Cameron Díaz y Benji Madden han sido reservados con su vida privada y familiar, y han mantenido a sus hijos lejos de la mirada pública.

Ahora, Nautas, el nuevo miembro de la familia estadounidense, es el menor de sus dos hermanos: Cardinal Madden, de dos años, y Raddix Wildflower Madden, de seis.

Por su parte, Díaz estuvo alejada de las pantallas durante una década, hasta que en el 2025 reapareció como protagonista de Back in Action (‘Vuelta a la acción’) y, en el 2026, estrenó en Apple TV Outcome, junto a Keanu Reeves.

Durante esos años de ausencia escribió dos libros sobre bienestar y se dedicó a su empresa de vinos, Avaline, además de sus proyectos personales y del cuidado de su familia.

Mientras tanto, Madden continúa trabajando como productor discográfico y miembro de la banda de rock Good Charlotte, que cofundó con su hermano gemelo Joel Madden.