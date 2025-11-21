Pep Guardiola: “Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia”

El técnico del Manchester City elogió la temporada del delantero noruego tras confirmar su clasificación al Mundial 2026.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, alabó la temporada de Erling Haaland y dijo que está muy feliz por él y por su clasificación al Mundial de 2026 con Noruega.

El delantero del City acumula 32 goles entre club y selección y en esta fecha FIFA confirmó la clasificación de los noruegos a su primera Copa del Mundo desde Francia 1998. Haaland ha marcado 16 goles en 8 partidos de clasificación mundialista.

“Está jugando increíble esta temporada. Está rompiendo todos los récords, personales, de la Premier League y de Noruega”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

“Muchos de los jugadores de la plantilla de Noruega no habían ni nacido la última vez que jugaron un Mundial. Como el jugador que es, uno de los mejores del mundo, se merece estar en la Copa del Mundo y vivir esa experiencia. Estoy muy feliz por él”, agregó el de Sampedor.

Sobre la pelea por la Premier League, en la que el City está a cuatro puntos de distancia del Arsenal, Guardiola aseguró que no espera que los de Mikel Arteta pierdan muchos puntos.

“El Arsenal está tan fuerte como otros años y tengo la sensación de que no van a perder muchos puntos. Estamos en noviembre y queda mucho por delante. Lo importante es lo que pasa en febrero o marzo. Ahora que las selecciones se han acabado hasta marzo, la verdadera temporada comienza ahora” Aseguró Guardiola.

“Tenemos que ganar mañana será un paso muy importante para nosotros”, subrayó. El City se medirá este sábado al Newcastle United en St. James’Park.

Erling Haaland Futbol Internacional Pep Guardiola 
