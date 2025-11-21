PNC confirma localización de cuerpo en estado de descomposición en Siquinalá; identificación está pendiente

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el hallazgo de una persona fallecida “por establecer su identidad” en el kilómetro 60, ruta a Siquinalá, Escuintla.

El reporte detalla que el hallazgo ocurrió este 21 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, cuando empleados de Covial realizaban trabajos de limpieza en el área y se percataron de que, entre la maleza, se encontraba un cuerpo en estado de putrefacción.

Según la Subestación 31-12 Sur, se trata de un hombre que vestía playera y pantalón blancos, bóxer negro y azul, y tenis negros. En el lugar también se localizó una mochila morada como posible indicio.

Aunque en redes sociales circula la versión de que podría tratarse de Wilson Rafael Morales Pedrosa, un empleado de una empresa de entrega de paquetería reportado desaparecido hace un mes, esta información no ha sido confirmada por el Ministerio Público (MP).

Administradores de páginas de Facebook indicaron desde la zona que supuestamente el cuerpo habría sido reconocido por familiares; sin embargo, no existen validaciones oficiales al respecto.

Agentes inspeccionan área donde fue hallada una persona fallecida. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes y personal de Covial permanecen en el borde de la carretera mientras continúan las diligencias por el hallazgo. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también indicó que la identificación plena está pendiente, y que se deberán realizar los análisis correspondientes para corroborar cualquier dato.

El MP continúa con las diligencias en el área y aún no ha emitido una actualización sobre la posible identidad de la persona fallecida.

