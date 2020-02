Alianza oficialista buscará elegir candidatos afines a Gustavo Alejos para Corte de Apelaciones

La alianza oficialista elegirá a pesar de señalamientos en contra de candidatos, magistrados de salas de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La forma para transparentar la elección en el Congreso, según lo aprobó la junta directiva, será que los 270 candidatos grabaen a, partir de este viernes, un video, de tres a cinco minutos, en el que expondrán su trayectoria. Para algunos diputados eso no es muestra de transparencia, pero consideran que es un paso adelante.

Los bloques Bienestar Nacional (Bien), Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng), Semilla, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Compromiso Renovación y Orden (Creo); Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional, Movimiento para la Liberación de los Pueblos y algunos diputados del bloque Humanista, piden que se conforme una comisión para hacer audiencias públicas para elegir magistrados de CSJ y TSE.

Los que conforman la alianza oficialista, integrada por los bloques Todos, 7 diputados; Unionistas, 3; Podemos, 1; Partido de Avanzada Nacional, 1; Prosperidad Ciudadana, 3; Victoria, 2; partido Humanista, 6; Visión con Valores, 7; Frente de Convergencia Nacional, 8; Bienestar Nacional, 3; Valor, 9; Unión del Cambio Nacional 12; Vamos, 17 y Unidad Nacional de la Esperanza, 10, no están de acuerdo con esas audiencias y señalan que sería inconstitucional.

Algunos parlamentarios consideran que el video que grabarán los candidatos no es sinónimo de transparencia, ya que a pesar de los señalamientos, la Alianza buscará integrar la nómina, por tal razón no quieren integrar la comisión para que realice entrevistas a los candidatos.

El jefe de bancada de Semilla, Bernardo Arévalo, considera que el proceso de selección de magistrados ya se colapsó. “Lo que se tiene que hacer en el Congreso es tener un control del producto que se recibe, por lo que pensamos que hay varias cosas por hacer y una de ellas es conformar una comisión integrada por un miembro de cada bloque”, dijo.

“Que esta comisión tenga la responsabilidad de entrevistar a cada uno de los candidatos a Corte Suprema de Justica y Tribunal Supremo Electoral para tener la oportunidad de escuchar sus planteamientos y que ellos respondan las preguntas que se les hagan. Ahora, sobre las salas de Apelaciones, vemos que la grabación es un avance, pero consideramos que se deben hacer públicos los expedientes y los señalamientos de cada uno”, indicó Arévalo.

El parlamentario considera que es urgente entrar a conocer una reforma profunda del sistema de selección de Cortes, que permita que se empiece a trabajar desde ya y así evitar “estar en el mismo lodazal dentro de cinco años”.

“Creemos que las personas que se ha constatado en este tipo de reuniones con Gustavo Alejos no deberían de ser electos, porque es evidente que están participando de un proceso anómalo”, señaló el diputado.

El jefe de bloque de URNG, Walter Félix, quien también platea la comisión, indicó que lo hace para que haya un mecanismo de transparencia para conocer las propuestas que vienen y elegir informados, de lo contrario se elige a medias, considera.

“Nosotros somos los electores, estaríamos eligiendo a ciegas si no conocemos a las personas de los listados. Creemos que se deba crear una comisión integrada por todos los bloques legislativos, que conozcamos el perfil de las personas, incluso los señalamientos para ver si son personas probas, si son personas honradas y que reúnan las calidades para ser magistrados de la Corte”, dijo el parlamentario.

Félix indicó que para los profesionales que tuvieron reuniones en paralelo y poco claras ese ya es un señalamiento y que no sean nombrados.

“Queremos que se haga una elección de una manera transparente, somos menos y la mayoría recibe una instrucción y a eso se concretan. Nosotros consideramos que es un proceso viciado, y trataremos de que se crea ese mecanismo para elegir informados”, aseguró el diputado.

Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Creo, considera que es necesario hacer una comisión para que de alguna manera se pueda escuchar a los candidatos y saber sus perspectivas para llegar a ese cargo en el Organismo Judicial.

Sobre la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral indicó que están preocupados por que se haya hecho a la carrera. “Vamos a tener que entrevistar a los 20 candidatos que pasaron para poder escoger a los mejores en un tema que es tan importante para la democracia del país como lo es el TSE”, expuso.

“Yo creo que debemos tener la posibilidad de que todos los diputados podamos escuchar a los candidatos, ellos hacen su tarea de visitar diputados porque están en la búsqueda de los votos, la mejor manera de que no se vea oscura es que lo hagamos público y esos argumentos que hacen de manera individual, que lo hagan de manera pública para que todos los escuchemos y tomar la mejor decisión posible”, dijo Neutze.

El diputado señaló que está de acuerdo con que los candidatos graben un video, aunque no es lo mejor, pero es un paso.

“Para la Corte Suprema de Justicia creo que es bueno que sean entrevistas directas, que ellos hagan sus planteamientos, obviamente no son arquitectos o ingenieros para dar a conocer un plan de trabajo, pero sí sus perspectivas y su trayectoria y, además, que no hay ninguna prisa para elegir Apelaciones y CSJ”, manifestó Neutze.

Caso contrario

El jefe de la bancada de Valor, Luis Rosales, indicó que el proceso de postulación en el tema de regulación constitucional ha tenido un alto índice de transparencia, debido a que las sesiones de las comisiones han sido públicas y se sabe quién voto por quien.

“Creemos que es una responsabilidad de cada diputado y de cada bloque hacer su trabajo y su trabajo es conocer sus planes de trabajo – de los aspirantes-, conocer a los candidatos, investigar sobres los candidatos, investigar sobre sus propuestas para que aquí podamos tomar una decisión informada, correcta y que sea fundamentada en lo que corresponde en términos de méritos y lo que las personas puedan aportar al Organismo Judicial donde debemos respetar la independencia de poderes”, dijo el político.

Añadió: “Si son 270 videos los que vamos a tener que ver, vamos a tener que poner tiempo porque el trabajo de un diputado no puede estar limitado a una jornada de trabajo de ocho horas, tiene que ir más a allá y como hay un fin de semana la invitación es a que los diputados nos pongamos a hacer lo que corresponde en términos de informarnos bien”.

El parlamentario considera que la propuesta de conformar la comisión tiene falencias de fondo y es que el proceso de selección de los magistrados de las altas Cortes está constitucionalmente reglamentado, hacer otra comisión es desvalorizar o no darles el lugar, “acá estaríamos haciendo otra comisión, lo cual no es correcto”.

“No podemos delegar esa decisión en una sola persona. En el tema de la Corte Suprema de Justicia estamos hablando de 26 y del Tribunal Supremo Electoral, 20, y es una buena oportunidad para que los diputados o el mismo pleno pueda escuchar a cada uno de ellos, va a ser una reunión larga y será una obligación, y con las salas de Apelaciones el video creo que es la forma correcta de hacerlo, no solo es el video sino la hoja de vida y la calificación y el expediente completo”, refirió.

Mientras que Rudy González, del bloque Visión con Valores, manifestó que hay que tomar en cuenta que este proceso ya lleva el visto bueno de una comisión – de postulación- , y que las grabaciones serán un mecanismo de transparencia.

“¿Que deberían de decir en esos cinco minutos? lo que van a exponer es parte de su hoja de vida, en dónde han participado, si han sido jueces o magistrados. Yo no he visto una nómina donde estén las personas esas -las que se reunieron con Gustavo Alejos-, por eso necesitamos escuchar el testimonio de las 270 personas y en base a ello saber qué es lo que proponen, no necesariamente tengo que votar por uno de ellos, pero puede ser que uno de ellos tenga una buena hoja de vida y un buen desempeño en el Organismo Judicial, no por eso debería de quedar afuera”, manifestó González.

“Yo creo que las personas que están jugando con tráfico de influencias no deberán de ser electos, para eso hay un margen de escogencia para tomar a 135 magistrados titulares de los 270 candidatos ”, refirió.