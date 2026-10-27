Alianza oficialista elige Directiva y abre espacio para la bancada Todos

Con 123 votos se aprobó la Junta Directiva para el 2027-2028, la última de la décima legislatura. Esta vez, la sorpresa fue que la alianza parlamentaria le abrió un espacio a la bancada Todos, que desde la legislatura de Allan Rodríguez no ocupaba un espacio directivo.

Luis Contreras volverá a presidir el Organismo Legislativo; Nery Ramos también conservará por segundo año consecutivo la primera Vicepresidencia, al igual que Elmer Palencia que junto con Kevin Escobar ocuparán las otras dos vicepresidencias. Las secretarías las ocuparán Juan Carlos Rivera, Cornelio García, Obed Castañeda, Orlando Blanco y Alberto de León.

Hasta horas antes de la plenaria se señalaba a los diputados de la línea del Movimiento Semilla, encabezada por los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, como los negociadores de los espacios y en donde pidieron la inclusión de un diputado de Todos en la nueva Directiva.

La Directiva del 2027 sacó a la diputada Lucrecia Samayoa, del bloque Bienestar Nacional (Bien), para abrirle el espacio a García, de Todos.

Las negociaciones

El diputado Samuel Pérez quién encabeza a la línea de diputados de Raíces confirmo a Prensa Libre que el pasado lunes sostuvo una breve reunión con ambos diputados oficialistas, quienes le confirmaron que un representante de la bancada Todos ocuparía un espacio directivo.

“Lo miro con bastante preocupación. No sé exactamente el nombre de la persona que va a estar integrando –la planilla– lo que sí me dijeron es eso que el bloque de Felipe Alejos estaría apoyando plenamente la integración de la Junta Directiva y que estarían participando con un diputado ahí", dijo Pérez.

A criterio del diputado Samuel Pérez, dicho bloque legislativo no justifica de manera correcta su participación dentro de la Junta Directiva, por lo que estarán a la espera de la propuesta de la planilla que será presentada en el hemiciclo esta tarde.

La última vez que un diputado del partido político Todos ocupó un cargo en la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala fue durante el período legislativo 2020-2021.

El cargo fue ejercido por el diputado Felipe Alejos Lorenzana, quien se desempeñó como secretario de la Junta Directiva, específicamente como primer Secretario al inicio de la legislatura. Dicha directiva, presidida por Allan Rodríguez, asumió funciones el 14 de enero de 2020 y finalizó su período el 14 de enero de 2021.

La sesión ordinaría de este martes ha sido programada para las 14 horas y la elección de la Junta Directiva para el 2027-2028 es el punto número cuatro de la agenda que será discutida en el pleno.