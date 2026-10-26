Congreso elegirá a su Junta Directiva y autoridades de Conamigua en la sesión ordinaria de este martes

Con una agenda en la que sobresalen la elección de la Junta Directiva para el período 2027-2028 y la elección del secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), se llevará a cabo la sesión ordinaria programada para las 14 horas de este martes 27 de octubre en el Congreso.

Por unanimidad, los jefes de bloques aprobaron la agenda de la sesión, en la que se programó como cuarto punto la elección de la nueva Junta Directiva para el próximo año, en la que se prevé que Luis Contreras, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), sea reelegido en la presidencia del Legislativo.

La elección de las nuevas autoridades de Conamigua para el período 2026-2029 se ha agendado como décimo punto de la sesión, ya que las anteriores autoridades concluyeron su mandato el 13 de octubre y continúan en funciones de forma interina. En la sesión también se tiene previsto conocer varias iniciativas de ley en sus respectivas lecturas.

Cuenta con respaldo

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que cuenta con el respaldo de los diputados de distintos bloques legislativos para su reelección. Según indicó, en los últimos días ha tenido conversaciones con diputados de distintos bloques, quienes le han expresado su apoyo. También aseguró que hasta el momento cuenta con el respaldo de más de 80 diputados que apoyarán la planilla que encabezará y que estará integrada por los mismos bloques que conforman la actual Junta Directiva.

“Hay un poquito más de ochenta. Entre ochenta y uno y ochenta dos, por ahí vamos. Hemos hablado con todos los diputados, tenemos un consenso y si Dios quiere y lo quiere el Congreso de la República, pues mañana habrá elección de Junta Directiva”, aseguró.

Contreras también afirmó que es consciente de que en política “las cosas cambian de la noche a la mañana”, por lo que indicó que no quisiera anticipar algún resultado hasta que se dé el momento de la elección en el pleno.

En cuanto a si habrá variantes entre los diputados que lo acompañarán en la planilla, respecto de quienes integran la actual Junta Directiva, Contreras indicó que, en efecto, habrá algunas variantes, aunque evitó dar detalles.

“Hay algunos, no preciso exactamente cuáles porque todavía están discutiendo quienes irán, eso es cuestión de los bloques y yo no me meto en eso, mañana, minutos antes me darán la lista y ahí vamos a ir con la elección de la Junta Directiva”, aseguró.

Realizan consensos

Por su parte,el segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, del bloque Valor, aseguró que, junto con los integrantes de su bancada, buscan los consensos para definir la propuesta de integración de la última Junta Directiva de la décima legislatura, la cual, aseguró, no tendría mayores cambios.

“Ya se encuentran las discusiones con los diferentes bloques legislativo para poder hacer la propuesta; esperamos que el día de mañana se puedan presentar las diferentes propuestas y pues ya se están construyendo sobre los consensos que se han tenido. Creería yo que no es muy diferente de la Junta Directiva que actualmente está presidida por el diputado Luis Contreras”, indicó.

Palencia también indicó que, en el interior de su bancada, están en conversaciones para definir si es él u otro diputado quien integrarán la propuesta de planilla que será presentada en el hemiciclo al momento de la elección.

El diputado Inés Castillo, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), admitió que el presidente Luis Contreras les ha solicitado abiertamente el apoyo para su reelección. También aseguró que, junto con los demás integrantes de la bancada, estarán definiendo en las próximas horas el apoyo que se brindará a la planilla encabezada por Contreras.

“Políticamente nos sentimos muy cómodos con el presidente Contreras, debo ser honesto y debemos ser honestos con ustedes y la sociedad guatemalteca, que con el presidente Contreras nos sentimos bastante cómodos; es un presidente conciliador, es un presidente que escucha, que toma en cuenta, que consulta y yo creo que eso ayuda mucho al Congreso de la República, así es de que con él nos sentimos muy cómodos. Hay que ver cómo va a proponer integrar la planilla”, aseveró.

Castillo también aclaró que por parte de la UNE se tomó la decisión de no integrar ninguna planilla para la Junta Directiva, debido a que son cargos que requieren una gran responsabilidad.

El tercer vicepresidente del Congreso, Kevin Escobar, del bloque Cabal, indicó que, en el interior de su bancada, todavía están en conversaciones para definir quiénes integrarán la planilla encabezada por Luis Contreras, en la que conservarían una vicepresidencia y una secretaría.

“Hay una reunión antes de eso, en la que se van a afinar los detalles de quienes van, lo único que le puedo decir es que el partido Cabal estará representado en dos espacios y esperamos que todo se lleve de buena manera”, aseguró Escobar.

Por aparte, la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, comentó que, según ha tenido conocimiento, en la planilla encabezada por Contreras no figuran diputadas en algún cargo, por lo que estará analizando la propuesta antes de que sea sometida a votación en el pleno.

“Si la propuesta es multipartidaria, representa los intereses del Congreso y del país, y que haya participación de hombres y mujeres, pues podemos apoyar, de lo contrario también estaremos considerando nuestro apoyo”, aseguró Gutiérrez.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que los diputados que integran las bancadas Creo, Valor, Viva, Vos, Cabal, Victoria, Azul y el bloque oficialista estarían apoyando la planilla encabezada por Contreras, mientras que el resto de los bloques legislativos aún están analizando su apoyo.

En la elección de Junta Directiva realizada en noviembre del 2025, la planilla única encabezada por Contreras obtuvo el apoyo de 149 de los 160 diputados que integran el Congreso.

Elección de autoridades de Conamigua

En la agenda de este martes también se incluyó la elección del secretario y subsecretario de Conamigua para el período 2026-2029. La nómina, que fue elaborada por la Comisión de Migrantes y entregada a la Dirección Legislativa, está encabezada por el actual secretario, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, y los abogados José David Prado Vásquez, Ana Marleni Gutiérrez, Luis Enrique Arévalo Girón y Diego Santamarina Cárdenas.

Según se ha tenido conocimiento, José David Prado Vásquez parte como favorito para ocupar el cargo, en sustitución de Berríos, quien ya no podría ser reelegido debido a que la ley de Conamigua establece que el secretario únicamente puede ocupar el cargo en dos ocasiones.

Prado Vásquez fue funcionario en los gobiernos de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo. Según algunas fuentes del Legislativo, la elección de Prado Vásquez estaría siendo impulsada por bloques de oposición, pese a que no cuenta con experiencia en asuntos de migrantes. Además, en el 2017 fue detenido por presuntas irregularidades relacionadas con las elecciones del 2015, cuando asesoró a integrantes del partido Fuerza para registrar un acta en blanco que sería llenada posteriormente. En ese entonces laboraba como delegado del Registro de Ciudadanos.

Asimismo, las fuentes consultadas señalaron que tanto Ana Marleni Gutiérrez como Diego Santamarina podrían tener opciones para adjudicarse la subsecretaría, debido a los vínculos que aún conservan en el Congreso, ya que Gutiérrez fue asesora del bloque UCN y Santamarina, del bloque Vamos, ambos en la novena legislatura.

Iniciativas de ley

Además de la elección de la Junta Directiva y de las autoridades de Conamigua, en la agenda de la sesión ordinaria que se realizará este martes también figuran varias iniciativas de ley, entre las que sobresalen las siguientes:

En primer debate se conocerá el dictamen favorable de la iniciativa 6347, para aprobar la Ley de Ciberseguridad; la iniciativa 6565, que propone reformar la Ley de Clases Pasivas del Estado; la iniciativa 6768, que reforma la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, y la iniciativa 6690, para la creación de la Ley del Temporal de Rescate del Deporte Federado Guatemalteco, para intervenir la CDAG.

En segundo debate se conocerán la iniciativa 6708, que propone reformas al Código Procesal Penal, y la iniciativa 6758, que propone crear la Ley de Inembargabilidad de la Pensión Social (Programas Sociales).

En tercer debate se conocerá la iniciativa 6556, que propone la creación de la Ley del Teletrabajo. En tercer debate, por artículos y redacción final, se conocerá la iniciativa 6711, que exonera del IVA y derechos arancelarios las importaciones de bienes, suministros y donaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.