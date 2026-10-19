Reformas constitucionales tienen pocas expectativas de ser priorizadas por diputados en período electoral

Guatemala

Reformas constitucionales tienen pocas expectativas de ser priorizadas por diputados en período electoral

 
Analistas consideran que las propuestas para cambiar la Constitución en temas de justicia difícilmente serán impulsadas por legisladores que están cómodos con el sistema.  

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Fachada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene dos amparos contras las iniciativas pendientes de resolución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Congreso tiene dos iniciativas para reformar la Constitución Política de la República de Guatemala, pero ninguna de ellas parece ser lo suficientemente atractiva para que los diputados las hagan una prioridad en el 2026.

Al menos eso opinan analistas, quienes visualizan a una buena parte de los diputados de la décima legislatura enfocados en una estrategia que les permita su reelección, lo que implica que otros temas quedarán rezagados en el debate parlamentario, mientras que los legisladores buscan mejorar su imagen como antesala a las elecciones 2026.

Entre las propuestas de reformas se encuentra una de Poder Ciudadano, que fue respaldada con más de 14 mil firmas, y otra que fue presentada por un posible candidato presidencial que ya impulsa la imagen de un nuevo partido político.

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La iniciativa de Poder Ciudadano, entre los temas que busca reformar se incluye eliminar las comisiones de postulación, que los diputados no elijan magistrados de apelaciones, y renovar parcialmente las altas cortes.

La otra propuesta es del político Carlos Pineda, que a decir de analistas, podría ser un intento por hacer campaña, y esta se centra en reducir la cantidad de diputados para pasar de 160 congresistas a 69.

Las dos propuestas de ley fueron recibidas en Dirección Legislativa, y queda pendiente que la Junta Directiva del Congreso las incluya en alguna sesión para su lectura y ser tramitadas.

Pero ambas recibieron amparos en la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Centro Para la Defensa de la Constitución (Cedecón), que pide que se verifique si las firmas ciudadanas son legítimas, si corresponden a guatemaltecos empadronados y vivos.

Un Congreso cómodo

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, la propuesta que busca cambios en el sistema de justica, de Poder Ciudadano, viene a incomodar a la clase política, por lo que visualiza que no será apoyada.

El experto, por el contrario, ve que los diputados se encuentran cómodos con la forma en que el sistema de justicia responde a sus necesidades, por lo que la mayoría de ellos no estará dispuesta en apoyar una reforma de este tipo.

“Para esta legislatura, como las anteriores, estos temas no son prioridad. Uno de los principales beneficiarios de que la justicia no sea independiente es el Congreso, porque los diputados nombran a las altas autoridades”, indicó.

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Coincide Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, quien visualiza el mismo patrón del Legislativo, que lejos de dar prioridad a un cambio en el sistema de justicia, podría dejar el proyecto archivado.

“No le van a dar prioridad, no se ve que tengan interés en reformar el sistema de justicia. Para esto vemos al Congreso fragmentado, clientelar y transaccional”, resaltó.

A la fecha, el oficialismo ha logrado algunas votaciones, pero la lectura de los analistas apunta a que estos consensos se deben a posibles negociaciones económicas y políticas.

“Solo votan cuando hay algo que los puede favorecer de manera económica, están a ese nivel de mezquindad, y en el tema de justicia no ven esos incentivos”, enfatizó Muñoz.

Prioridad electoral

Para ambos, los diputados están enfocando sus esfuerzos en conseguir apoyo popular que los lleve a garantizar por otros cuatro años un sueldo mensual mayor de Q60 mil, combustible, telefonía e inmunidad por medio de una reelección.

“Ellos ya están en modo precampaña y modo campaña, la agenda de país es lo que menos les interesa, como por ejemplo, modernizar el Estado para que sea más eficiente, modernizar la justicia para que sea independiente y combatir la impunidad, no es agenda de ellos”, dijo Marroquín.  

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocará a elecciones generales el 22 de enero del 2027, pero pese a que faltan casi tres meses para esa fecha, los políticos ya parecen estar enfocándose en ese proceso, y no en la legislación.

“Yo no creo que el Congreso les dé trámite, además, añadimos otro elemento, es que estamos a casi tres meses de la convocatoria a elecciones, creo que el Congreso tiene un rendimiento bajo”, puntualizó Muñoz.

Los dos amparos que presentó Cedecón en contra de las propuestas de reformas constitucionales están pendientes de resolución, debiendo ser programados por la presidenta de la CC, Annabella Morfín.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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