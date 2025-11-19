Junta Directiva del Congreso 2026‑2027: quienes son los más veteranos y los nuevos rostros

Con 149 votos a favor, el Congreso eligió el 3 de noviembre a la Junta Directiva del Congreso para el período 2026-2027. La nueva directiva tomará posesión el 14 de enero de 2026.

La Junta Directiva del Congreso 2026-2027 quedó conformada por diputados con trayectorias muy distintas, desde legisladores con más de 15 años en el Congreso hasta recién electos que apenas iniciaron funciones en 2024.

Entre todos, quien acumula más tiempo en el Legislativo es Luis Alberto Contreras Colíndres, con casi dos décadas como diputado, seguido por Orlando Blanco y Juan Carlos Rivera, ambos con más de una década de experiencia parlamentaria.

Pese a esta mezcla, la nueva directiva muestra una composición diversa en cuanto a antigüedad legislativa. Tres integrantes iniciaron su labor parlamentaria antes de 2020. Dos integrantes comenzaron a partir de 2020, mientras que cuatro iniciaron su vida legislativa en 2024.

En cuanto a la experiencia administrativa, destacan Nery Ramos, con dos presidencias consecutivas de la Junta Directiva, así como Rivera, Escobar y Blanco, quienes ya han ocupado otros cargos directivos. El resto llega por primera vez.

Luis Alberto Contreras Colíndres, presidente

Diputado desde 2008 por el distrito de San Marcos, Contreras cuenta con 17 años de experiencia legislativa.

Luis Contreras, ya ha integrado una Junta Directiva, pero esta será la primera vez que asume la presidencia del Congreso.

Nery Abilio Ramos y Ramos, primer vicepresidente

Electo diputado en 2024 por Jutiapa, Ramos suma dos períodos previos en la Junta Directiva, ambos como presidente (2024-2025 y 2025-2026).

Para 2026-2027 será su tercera participación en el órgano directivo.

Elmer Josué Palencia Reyes, segundo vicepresidente

Representante del distrito de Guatemala desde 2024, Palencia inicia su primer cargo dentro de la Junta Directiva.

En el caso de Palencia, su incorporación marca el inicio de su trayectoria administrativa en el Legislativo.

Kevyn Luis Carlos Escobar Castillo, tercer vicepresidente

Diputado por Jutiapa desde 2024, Escobar ha acumulado experiencia al formar parte de la Junta Directiva 2025-2026.

Para 2026-2027 repetirá su participación.

Juan Carlos Rivera Estévez, primer secretario

Uno de los diputados con más trayectoria, que inició en 2008, Rivera fue diputado hasta 2016 y regresó en 2020.

Ha integrado las Juntas Directivas 2024-2025 y 2025-2026.

Lucrecia Carola Samayoa Reyes, segunda secretaría

Diputada desde 2020 por Huehuetenango, Samayoa ejercerá su primer período en la Junta Directiva, hasta la fecha suma seis años de labor legislativa.

Gerson Geovanny Barragán Morales, tercer secretario

En 2024 ganó por primera vez un curul en el congreso y es representante de Suchitepéquez.

Barragán iniciará su primer cargo directivo dentro del Congreso en el período 2026-2027.

Orlando Joaquín Blanco Lapola, cuarto secretario

Diputado por Lista Nacional desde 2012, acumula más de una década de trayectoria legislativa.

A finales de 2025 fue nombrado primer secretario para terminar el periodo de la Junta Directiva 2025-2026.

Julio César López Escobar, quinto secretario

Legislador desde 2020 por Huehuetenango y ocupará por primera vez un cargo en la Junta Directiva.