Arévalo juramenta otra vez a Jonathan Menkos como ministro de Finanzas y Débora Alvarado regresa a su antiguo cargo

El presidente Bernardo Arévalo juramentó este jueves 15 de octubre nuevamente a Jonathan Menkos Zeissig como ministro de Finanzas Públicas, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara en suspenso su nombramiento como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria.

El cambio también implicó el regreso de Débora Eunice Alvarado Franco a su antiguo puesto como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Alvarado había sido nombrada ministra cuando Menkos dejó la cartera para asumir la presidencia del banco central.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, Arévalo confirmó que Menkos retomó sus funciones la mañana del miércoles, después de que el Congreso de la República autorizara su reincorporación al Ejecutivo.

El Ministerio de Finanzas informó que Menkos dará continuidad a la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo, en el marco de la política económica y social del Gobierno.

Por su parte, Alvarado fue juramentada nuevamente como viceministra por Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia.

Según el Minfin, Alvarado volverá a tener bajo su responsabilidad las direcciones Administrativa, Financiera, de Recursos Humanos, de Tecnologías de la Información y de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, así como el Taller Nacional de Grabado en Acero.

La suspensión del nombramiento de Menkos en el Banguat

Menkos había dejado el Ministerio de Finanzas, donde se desempeñó como titular desde el 19 de enero del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2026, para asumir la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria.

En ese momento, Arévalo anunció el nombramiento de Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas. Hasta entonces, ella ocupaba el viceministerio de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas y formaba parte del equipo que trabajaba con Menkos.

El mandatario explicó que su designación buscaba mantener la continuidad de la política económica y financiera del Ejecutivo. También destacó su conocimiento de la línea de trabajo desarrollada durante la actual administración.

Sin embargo, Menkos permaneció ocho días al frente del banco central, debido a que la CC dejó temporalmente sin efecto su nombramiento.

La resolución judicial provocó nuevos movimientos en el Ministerio de Finanzas, que culminaron con la reincorporación de Menkos como ministro y el regreso de Alvarado al viceministerio.

Menkos solicitó otro permiso al Congreso

El 13 de octubre, Menkos regresó al Congreso de la República como diputado para solicitar un nuevo permiso que le permitiera ausentarse de su curul por tiempo indefinido y reincorporarse al Ministerio de Finanzas.

Con la autorización del Legislativo, quedó habilitado para retomar sus funciones en el Ejecutivo.

Arévalo evalúa a otro candidato para el Banguat

Mientras Menkos regresa a Finanzas, continúa pendiente la designación de la persona que presidirá el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria.

Durante La Ronda, Arévalo aseguró que se encuentra en la fase final de evaluación del perfil que propondrá para dirigir el banco central.

Aunque no reveló el nombre de la persona considerada para el cargo, indicó que espera efectuar el nombramiento en los próximos días.

Al ser consultado sobre los efectos de la resolución de la CC, el mandatario señaló que no existe un plazo específico que lo obligue a realizar inmediatamente la designación.

Tampoco aclaró si contempla proponer nuevamente a Menkos o si la resolución judicial impide esa posibilidad.

Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, juramenta a Débora Eunice Alvarado Franco, quien regresa al cargo de viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Finanzas)

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