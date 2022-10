Así quedó integrada la nómina de seis candidatos para dirigir la CGC

La segunda en integrar la lista de candidatos y optar al cargo de Contralor General de Cuentas es Adriana Estévez Clavería, quien ocupa el quinto puesto de los 12 mejores con una puntuación de 80.98.

El tercer candidato es Marvin Antonio Berdúo Matzir, quien en una tercera ronda de votación llegó a 17 votos, en las primeras dos rondas obtuvo 11 y 13 votos respectivamente, dicho profesional tuvo una calificación de 73.17.

En una cuarta ronda de votación Frank Helmuth Bode Fuentes obtuvo 16 votos, convirtiéndose en el cuarto candidato para dirigir la CGC, él fue uno de los aspirantes objetado pero a quien si se le aceptaron sus pruebas de descargo y su evaluación arrojó 81.53 puntos.

En esa misma ronda el aspirante Julio Ottoniel Roca Morales consiguió 17 votos, siendo el quinto candidato para la nómina, dicho profesional obtuvo una nota de 77.97 en la tabla degradación.

La última casilla fue para Jorge Luis Maldonado Maldonado, quien obtuvo la segunda calificación más alta con 81.56, él se convierte en el sexto candidato tras recibir 20 votos a favor.

Entre las reglas que acordó la postuladora para generar un ambiente de transparencia en esta etapa del proceso es no utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos, por lo cual entregaron sus aparatos en un sobre cerrado a personal de la Comisión.

La jornada

Las votaciones se dilataron porque hubo dudas alrededor del protocolo aprobado, ya que algunos comisionados manifestaron dudas de lo que previamente se aprobó.

Los lineamientos fueron propuestos por la Presidencia y Secretaría de la Postuladora, pero el comisionado César Sarat del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), manifestó que no compartía un punto.

Justamente aquel que hacía referencia a que cada comisionada votara a viva voz, manifestó que eso podría complicar el proceso y que lo mejor era una votación simultanea levantando la mano, como habían venido trabajando. Este punto se incluyó en el protocolo que fue aprobado.

Pero el comisionado Gerardo Santéliz previamente dijo que él no compartía ese protocolo, y que había votado a favor porque pensó que solo se estaba cambiando la mecánica de votación y no abalando todo el procedimiento, lo que desencadeno una discusión entre los comisionados.

Su recomendación, que fue aceptada, era que del protocolo solo se cambiara la forma de votación, para que esto no fuera a viva voz, como señalaba la propuesta inicial, en cambio quedó que la mecánica de sufragio será simultanea, levantando la mano.

Este punto enfrascó a la Comisión en una discusión que no permite dar paso al punto central de la agenda: Comenzar a votar para integrar la nómina que deberá de ser remitida al Congreso, pero esos no eran los únicos argumentos expuestos.

Entre los comentarios que fueron expuestos estaba el de abrir la posibilidad para que el protocolo en cuestión sea usado para todos los aspirantes, no solo sobre los 12 mejores calificados.

Entre ese listado que se identifica como “la línea de corte de la Comisión” no se perfilan algunos aspirantes que eran considerados “favoritos” para ciertos grupos de poder, según las distintas lecturas de las organizaciones fiscalizadoras.

Por ejemplo Erick Mazariegos, a quien han bautizado como “el candidato oficialista”. Una situación similar ocurre con Nora Segura, excontralora general de cuentas.

Los argumentos

El comisionado Gerardo Santéliz, representante del Colegio de Contadores y Auditores Públicos de Guatemala (CPA), afirmó que no comparte el protocolo propuesto por la presidencia de la Comisión.

En dicha sugerencia se plasma que tan solo son elegibles los 12 mejor calificados, tal y como la misma Comisión de Postulación ya había definido su línea de corte.

Pero hacer esto, a criterio de Santéliz podría tener implicaciones legales, “está el artículo 4 de la Constitución donde se habla de igualdad en dignidad y derecho, oportunidad y responsabilidad de las personas (…) en el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación se habla que se deben de calificar todos, no solo las mejores notas”.

Santéliz ha sido de los que más ha cuestionado el protocolo de votación, afirmando que no es lo mejor votar solamente por calificaciones, ya que de ser así no habría “invertido” para integrar la Comisión.

“Si a mí me nominaron a través del CPA para venir a refrendar las mejores notas, no hubiera invertido ni dinero ni mi tiempo para estar aquí”, señaló.

También el comisionado Jeovani Navarro, del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala (CCEE), dejó ver que a su criterio la propuesta de protocolo no permite más opciones.

“Entre los 12 tenemos que sacar a los seis pero cómo que falta algo. ¿Qué pasa si entre los 12 no llegamos a consensos? ¿Si no se llega todos tiene derecho? Entonces tomamos el 13, 14…eso no está dentro de protocolo”, indicó.

El presidente de la postuladora, Roberto Moreno, ha dicho a los comisionados, en más de una oportunidad, que para elegir a los seis integrantes de la nómina deberán de hacer la cantidad de votaciones que sean necesarias, siempre y cuando sea dentro de la línea de corte que la misma Postuladora acordó.

*Información en desarrollo