El presidente Bernardo Arévalo dijo este 13 de junio que por el momento ha cancelado el viaje que tenía previsto para Europa, debido a la situación que se generó por el tema de APM Terminals y el proceso de cierre de operaciones.

El mandatario participó en una conferencia de prensa sobre la situación de las lluvias en el país y durante la ronda de preguntas se le consultó si por esa situación podría cancelar el viaje y finalmente expresó que sí.

“Sobre el viaje, hay dos cosas, el Gobierno es un equipo y los equipos tienen que funcionar de manera integrada en las distintas condiciones. Pensar que porque alguien, que es la cabeza de un equipo, no está el equipo no va a funcionar, es pensar que no estamos construyendo los equipos necesarios y este Gobierno tiene equipos de todo tipo”, respondió primeramente el presidente Arévalo.

Agregó que la idea de que si se va un ministro, un presidente, un gobernador o un alcalde las cosas dejan de funcionar, no es así, y que dejan de funcionar cuando no hay gobiernos eficientes y que este si es eficientes.

Mencionó que de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, la dirección de la política exterior del Estado le corresponde al presidente de la República.

“El presidente tiene dos atribuciones particulares que son política exterior y defensa nacional y en ejercicio de esa atribución de política exterios se planifican y programan participaciones que son necesarias en el desarrollo de las relaciones internacionales de Guatemala”.

Arévalo dijo que en el viaje a Europa iba a atender tres eventos: el primero era la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Suiza, para discutir el proyecto de paz para ucrania; el segundo es una conferencia mundial sobre transparencia en donde lo habían invitado como conferencistas principal y la tercera era una visita al Papa Francisco para entregarle una invitación para que viaje a Guatemala.

Suspende viaje

“No por las lluvias y otras cuestiones, sino por el tema de APM que requiere que en los próximos días haya una serie de reuniones y decisiones importantes, he decidido cancelar, muy probablemente el viaje a estos eventos”, afirmó Arévalo.

Agregó que estarán haciendo llegar la invitación al papa Francisco y que el canciller, Carlos Ramiro Martínez, atenderá la reunión para el tema de Ucrania, y también la de la reunión de transparencia, a la que también irá Santiago Palomo, comisionado contra la Corrupción.

“Si las condiciones cambian en el curso del día de hoy -este jueves-, en el sentido que sabemos que el sector privado puso un amparo, y si la CC -Corte de Constitucionalidad otorga este amparo, generaría condiciones para que yo pudiera viajar, pero por el momento el viaje está cancelado”, mencionó Arévalo.

Arévalo iba a viajar a Europa el viernes 14 de junio y retornaría al país el 21 del mismo mes, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

APM Terminals

La Empresa Portuaria Quetzal informó en un comunicado, el pasado 10 de junio, que se había ordenado la anulación del contrato con APM Terminals y por eso debía cerrar operaciones en Guatemala, pero esto todavía no ha quedado en firme, pese a las últimas notificaciones que confirman la demanda que ganó la Procuraduría General de la Nación (PGN) en 2016, la empresa podría recurrir a acciones que todavía podrían retrasar la ejecución de la sentencia.

Explicaba que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le notificó "los autos que resolvieron los recursos por los cuales la sentencia de fecha 16 de octubre de 2017 emitida por esa Sala jurisdiccional, aún estaba pendiente de adquirir firmeza".

"En esa sentencia la Sala declaró la nulidad absoluta de los contratos de usufructo oneroso, su modificación y el contrato de operaciones suscrito con APM Terminals Quetzal, Sociedad Anónima (originalmente sus suscritos con Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima). De tal cuenta, respetando el marco jurídico, la Empresa Portuaria Quetzal tomará todas las acciones para minimizar el impacto al comercio marítimo internacional de Guatemala, en pro de los intereses de nuestra empresa y los usuarios" se leía en el comunicado.