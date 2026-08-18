CACIF y Banguat se refieren a señalamientos divulgados por medio digital República

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Arias Bouscayrol, y el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, se refirieron este martes 18 de agosto a los señalamientos divulgados por el medio digital República sobre un supuesto plan para atentar contra Rodrigo Arenas, presidente de ese medio.

República señaló el 17 de agosto a Roberto Arzú García-Granados y a los diputados Luis Contreras, presidente del Congreso; Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión, de estar involucrados en un supuesto plan contra Arenas.

Los señalados han rechazado las acusaciones y han anunciado o mencionado acciones legales. El Ministerio Público indicó que la investigación está en curso y que no puede brindar detalles.

Cacif pide que las instituciones esclarezcan los señalamientos

Durante una actividad pública, periodistas consultaron a Arias Bouscayrol su opinión sobre la situación que enfrenta el medio de comunicación por los señalamientos relacionados con amenazas de muerte contra sus rivales.

El presidente del Cacif respondió que corresponde a las instituciones determinar qué ocurrió y pidió que se mantenga la institucionalidad.

“Lo que nosotros esperamos es que se mantenga la institucionalidad en el país y que las investigaciones que se tengan que hacer se hagan”, afirmó.

Arias Bouscayrol añadió que el sector productivo rechaza cualquier escenario de violencia y expresó preocupación por la posibilidad de que el crimen organizado tenga influencia en asuntos que, según dijo, no le corresponden.

“No queremos violencia, no queremos vivir con miedo", señaló.

El dirigente también sostuvo que corresponde a las instituciones de justicia investigar y determinar qué está sucediendo, y planteó la importancia de mantener condiciones de paz y gobernabilidad. "Como guatemaltecos queremos vivir en paz y pedimos que las instituciones de justicia sean las que hagan su trabajo y determinen qué es lo que está sucediendo”, aseguró.

Además, se le consultó si la situación podría afectar el escenario político del país, la economía y el riesgo país con el que Guatemala es evaluada.

Arias Bouscayrol respondió que el sector privado debe continuar trabajando para generar confianza, competitividad y oportunidades, y consideró necesario que el proceso político se desarrolle de manera “limpia, clara y con institucionalidad”.

“No se desarrolla un país si no se tiene esa paz y esa gobernabilidad que el país necesita”, afirmó.

Banguat señala incertidumbre, pero no prevé efecto económico

Por su parte, González Ricci fue consultado específicamente sobre si los señalamientos contra parlamentarios, incluido el presidente del Congreso, podrían afectar la economía debido a la percepción de riesgo con la que se evalúa a Guatemala.

El presidente del Banguat respondió que, en su opinión, no tendría un efecto económico por el momento, aunque reconoció que la divulgación de los señalamientos genera incertidumbre.

González Ricci hizo énfasis en que, antes de establecer conclusiones, deben existir pruebas y documentación que sustenten las acusaciones.

“Hasta que no haya pruebas en concreto, hasta que todo no esté mejor documentado”, indicó.

El funcionario agregó que no había tenido oportunidad de leer completo el comunicado de República y señaló que se trata de un documento extenso en el que se menciona a distintos actores del poder público.

“Todo al final del día tiene que tener las pruebas necesarias”, afirmó.

González Ricci consideró que la principal consecuencia inmediata es la incertidumbre que los señalamientos pueden generar en la población, pero descartó que, desde la perspectiva del Banco de Guatemala, se observe por ahora un efecto sobre la economía.

Los pronunciamientos se producen después de que República divulgara su señalamiento contra Arzú García-Granados y los cuatro diputados.

Los políticos mencionados han rechazado las acusaciones. El presidente del Congreso, Luis Contreras, las calificó de falsas e irresponsables y pidió una investigación objetiva; el diputado Luis Aguirre anunció que presentará una denuncia y afirmó contar con grabaciones de las cámaras de seguridad de La Yeguada 10.

Mientras que, Arzú García-Granados calificó las acusaciones de “ridículas y estúpidas” y señaló que su equipo legal prepara acciones en Guatemala y Estados Unidos.

República, por su parte, sostuvo que la información forma parte de una denuncia presentada ante el Ministerio Público y responsabilizó a los señalados en caso de una agresión contra Arenas, su familia o integrantes del medio. El MP ha indicado que el caso se encuentra bajo investigación.

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