Guatemala

Cang convocará a elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala anunció que realizará la convocatoria para elegir a su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, luego de que el actual delegado continúa en funciones, pese a tener el mandato vencido.

Carlos Gómez

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicolgicas de la Universidad de San Carlos (Usac) se manifestaron este lunes 11 de agosto contra el nombramiento de nuevas autoridades. Segn la Escuela, entre febrero y agosto enviaron nueve solicitudes al Consejo Superior Universitario (CSU) para llevar a cabo el proceso electoral interno, pero no obtuvieron respuesta. La fecha lmite era el 8 de agosto y, por esa razn, el CSU nombr a Berner Garca y a otras seis personas para integrar la Junta Directiva de la unidad acadmica. En fotografa: Berner Garca; director psicologa USAC, nombrado por consejo superior Foto: Oscar Vsquez Mijangos 11/07/2025

Berner García quién fue nombrado a principios de agosto cómo director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC, es el actual representante del Cang, ante el Consejo Superior Universitario. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) anunció que próximamente realizará la convocatoria para que todos sus agremiados participen en el proceso de elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El anuncio fue hecho por la presidenta del Cang, Patricia Gámez, en compañía de los integrantes de la Junta Directiva, a través de las redes sociales del Colegio. Gámez indicó que este proceso es un compromiso con la institucionalidad de la Usac.

“El período para el cual fue electo el representante –del Colegio– ante el Consejo Superior Universitario se encuentra vencido desde hace varios meses. La Junta Directiva ha decidido convocar inmediatamente a la elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo Superior Universitario. Por favor, estén atentos a la convocatoria y dispuestos a participar”, puntualizó.

Carlos Gómez

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

CANG Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Consejo Superior Universitario Universidad de San Carlos de Guatemala Usac 
