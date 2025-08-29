Cang convocará a elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) anunció que próximamente realizará la convocatoria para que todos sus agremiados participen en el proceso de elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El anuncio fue hecho por la presidenta del Cang, Patricia Gámez, en compañía de los integrantes de la Junta Directiva, a través de las redes sociales del Colegio. Gámez indicó que este proceso es un compromiso con la institucionalidad de la Usac.

“El período para el cual fue electo el representante –del Colegio– ante el Consejo Superior Universitario se encuentra vencido desde hace varios meses. La Junta Directiva ha decidido convocar inmediatamente a la elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Consejo Superior Universitario. Por favor, estén atentos a la convocatoria y dispuestos a participar”, puntualizó.

Actualmente, el representante del Cang ante el CSU es Berner Alejandro García, quien a inicios de agosto fue nombrado director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Usac. No obstante, el 11 de agosto los estudiantes de esa escuela rechazaron su nombramiento e indicaron que los cargos de los integrantes del CSU ya han vencido, por lo que ese nombramiento se realizó de manera ilegal y unilateral.

García fue nombrado representante del Cang ante el CSU, en el 2022. Según el Reglamento de Elecciones de la Usac, en su artículo 20º indica que los catedráticos titulares, los profesionales y estudiantes electos al Consejo Superior Universitario durarán en sus funciones dos años.

