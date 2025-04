La CC mantiene el aumento salarial para los diputados del Congreso, tras no otorgar un amparo provisional que cuestionaba el acta número 21 de la Junta Directiva.

Este 8 de abril la Corte de Constitucionalidad mantiene el aumento de sueldo para los diputados del Congreso de la República, al no otorgar un amparo provisional que cuestionaba el acta 21 de la Junta Directiva.

Durante una sesión extraordinaria, por mayoría (4 a 1), la CC no otorgó el amparo.

Dicha acción conocida este martes había sido presentada por Armando Castillo, del partido Viva, en contra del acta 21.

El pasado 7 de abril, la mayoría de los diputados de las bancadas no llegaron a la Instancia de Jefes de Bloque, por lo cual no habrá plenarias esta semana y no se discutiría una posible derogación del aumento.

