Combate a corrupción e inversiones, focos de la reunión del presidente Arévalo con delegación bipartidista del Congreso de EE. UU.

El presidente Bernardo Arévalo se reunió al final de la semana pasada en el Palacio Nacional de la Cultura con una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, en la que se discutieron temas claves, como el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la atracción de inversiones.

El mandatario guatemalteco destacó que durante la reunión coincidieron en la importancia de "trabajar juntos en favor del fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y el cese de las persecuciones políticas en Guatemala".

Asimismo, Arévalo agradeció el reconocimiento de los congresistas al esfuerzo del Ejecutivo por atraer inversiones, combatir el narcotráfico y ampliar la infraestructura de puertos y aeropuertos.

La comitiva estadounidense fue encabezada por el congresista Vern Buchanan, según informó la Embajada de EE. UU. en Guatemala, reafirmó el "compromiso compartido con la prosperidad regional".

Dicho compromiso se centra en fomentar la inversión, el emprendimiento, el empleo y la infraestructura, además de destacar la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional y la eliminación de la inmigración ilegal, indica la embajada estadounidense.

La delegación norteamericana también expresó el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a la administración del presidente Arévalo.

Además del presidente en la reunión también participaron por parte del Gobierno de Guatemala el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; el comisionado nacional contra la Corrupción, Julio Flores, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.

“Hablar de lo que estamos trabajando a lo interno, cómo esa lucha contra la corrupción abarca todas las entidades y hablar también cómo a nivel internacional constituye una prioridad”, afirmó el comisionado contra la Corrupción, Julio Flores, durante la conferencia de prensa que se realizó este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

La embajada estadounidense también confirmó que la delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos sostuvo una reunión con el presidente del Legislativo, Nery Ramos y diputados en el Congreso.

"La delegación bipartidista del Congreso de EE.UU., encabezada por el congresista Vern Buchanan y el jefe de Misión Adjunto Patrick Ventrell, se reunió con diputados del Congreso de Guatemala para intercambiar experiencias sobre cómo marcos legales sólidos y políticas públicas claras que puedan atraer inversión, fortalecer la competitividad, crear nuevas oportunidades para ambos países e impulsar la prosperidad en la región” indicó en sus redes socales la embajada estadounidense.